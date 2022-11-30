Музей Транспорта Москвы отреставрировал автомобиль-трансформер «МазЗил»

Музей Транспорта Москвы завершил реставрацию тягача-эвакуатора «МазЗил», собранного из списанных грузовиков ЗИЛ-157 и МАЗ-200 в 1980-е. От МАЗ-200 позаимствовали оперение, укороченное шасси, раму и мосты

От ЗИЛ-157 достался силовой агрегат, кабина и некоторые узлы трансмиссии. Автомобиль использовался в качестве тягача-эвакуатора на территории Филевского автобусно-троллейбусного парка под бортовым номером 803 до конца 2010-х годов.

«”МазЗил” был создан в единственном экземпляре в Филевском автобусно-троллейбусном парке, машина не имеет аналогов в мире. Его реставрация заняла у нас больше года. Некоторые детали и узлы пришлось создавать практически с нуля. Например, заново изготовили передние крылья, которые раньше были разного размера. Сейчас машина полностью восстановлена и вскоре её можно будет увидеть на выставках и фестивалях музея. ”МазЗил” не только транспортное, но и уникальное поп-культурное явление. Он отсылает нас как к современным «Трансформерам» и «Тачкам», так и благодаря названию, конечно, к культовой Годзилле, только функционал у него не разрушающий, а наоборот, выручающий», — директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Практика использования подобных самодельных машин была весьма распространена в парках. Для перемещения автобуса или троллейбуса грузовые автомобили укорачивали по длине, дополняя их балластом при необходимости. В заднюю часть тягача вваривался «кран-укосина», который подцеплял перевозимую технику.

В музей «МазЗил» попал с «размороженным» двигателем, частично отсутствующими элементами кузова и без лебёдки. Многочисленные слои краски на разных частях машины свидетельствовали о том, что машина неоднократно подвергалась ремонту. Реставрация объекта заняла больше года.

Реставрационные работы были направлены на восстановление внешнего облика и всех технических функций автомобиля. В том числе была восстановлена рама, выхлопная система, детали кабины, мосты, двигатель и коробка передач. На заново окрашенный в красно-оранжевый цвет «МазЗил» нанесли аутентичные надписи и цифры при помощи трафаретов. Теперь музейный экспонат станет доступен для изучения на выставках, фестивалях и парадах ретротехники.