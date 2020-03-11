Российский рынок новых LCV в феврале 2020 года

Российский рынок новых LCV в феврале 2020 года
11 марта 18:11 2020

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 7,4 тыс. единиц, что на 8,1% меньше, чем в феврале 2019 года

Традиционно первенство здесь удерживает отечественный бренд GAZ, на долю которого пришлось около 45% от общего объема. Всего было реализовано 3,3 тыс. таких автомобилей – на 7,2% меньше, чем в феврале 2019-го. Второе место, несмотря на снижение продаж почти на четверть, занял отечественный УАЗ с показателем 1,1 тыс. единиц. Лучшим среди иностранных брендов стал американский Ford с результатом 781 экземпляр (-12,5%). В пятерку лидеров также вошли российская LADA (771 шт.; -5%) и немецкий Volkswagen (344 шт.; -7%).

Как отмечают эксперты, шесть из десяти брендов-лидеров в феврале оказались «в минусе», при этом самое большое падение зафиксировано у отечественного УАЗа (-24%) и немецкого Mercedes-Benz, чьи рыночные объемы сократились на 20,1%. У четырех брендов, входящих в ТОП-10, отмечается рост. Самый большой – у французского Citroen (+35,3%).

Gazelle Next

Gazelle Next

Среди моделей с большим отрывом лидирует GAZ Gazelle Next, на долю которой пришлось почти 25% всех проданных новых LCV. В количественном выражении это составляет 1,8 тыс. единиц, что на 2,9% меньше, чем в феврале 2019 года. Вторым стал Ford Transit (763 шт.; -12,5%), а замкнул тройку лидеров GAZ 3302 (711 шт.; -6,1%).

Из десяти моделей-лидеров у восьми отмечается спад продаж и только две демонстрируют положительную динамику. Самый быстрый рост зафиксирован у корейского Hyundai H-1 (+36,5%), самое сильное падение – у УАЗ «Профи» (-47,4%).

Что касается суммарной статистики по итогам двух месяцев 2020 года, то здесь отмечается лишь незначительное падение (-0,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем рынка новых LCV с начала года составил 15 тыс. штук.

ТОП-10 марок рынка LCV в России в феврале 2020 года (шт.)

МаркаФевраль 2020Февраль 2019Изм., %2 мес. 20202 мес. 2019Изм., %
1GAZ3 3203 577-7,26 9936 7873,0
2УАЗ1 1471 510-24,02 4462 880-15,1
3FORD781893-12,51 5331 564-2,0
4LADA771812-5,01 3871 437-3,5
5VOLKSWAGEN344370-7,06926910,1
6PEUGEOT22718721,444234030,0
7MERCEDES-BENZ218273-20,1395542-27,1
8HYUNDAI20415432,543327358,6
9CITROEN16111935,330825520,8
10FIAT696015,0125133-6,0
Всего по России7 4028 057-8,115 02315 116-0,6

ТОП-10 моделей рынка LCV в России в феврале 2020 года (шт.)

МодельФевраль 2020Февраль 2019Изм., %2 мес. 20202 мес. 2019Изм., %
1GAZ GAZELLE NEXT1 8341 889-2,93 8733 7972,0
2FORD TRANSIT763872-12,51 4971 527-2,0
3GAZ 3302711757-6,11 3491 2329,5
4LADA LARGUS VU649703-7,71 1731 199-2,2
5УАЗ 3909587645-9,01 2171 230-1,1
6GAZ 2752273291-6,253147910,9
7GAZ 3221193290-33,4503663-24,1
8УАЗ 22061911806,13483257,1
9УАЗ ПРОФИ182346-47,4384631-39,1
10HYUNDAI H-114210436,532019365,8
Всего по России7 4028 057-8,115 02315 116-0,6

 

На тему:

  Article "tagged" as:
LCVавторыноккоммерческие автомобилипродажи
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Концепткар Mercedes G-Code – красивая и умная машина будущего

Концепткар Mercedes G-Code – красивая и умная машина будущего 1

Депутаты решили помочь президенту

Депутаты решили помочь президенту 1

Еще один китаец для русских

Еще один китаец для русских 1

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.