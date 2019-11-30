Выбор трансмиссий для грядущих BMW M3 и M4 будет ограничен

Выбор трансмиссий для грядущих BMW M3 и M4 будет ограничен «механикой» на заднем приводе и «автоматом» с полным приводом

Глава подразделения BMW M Маркус Флаш ранее упоминал о том, что баварцы планируют непременно оставить в списке опций для будущего седана М3 и купе М4 механическую трансмиссию. Теперь, как сообщает издание Road & Track, он уточнил, что покупателям новых спорткаров неизбежно придётся мириться с некоторыми ограничениями. Дело в том, что полный привод M xDrive для M3 и M4 баварские инженеры позаимствуют у старших «эмок», а значит, они тоже получат режим дрифта с отключением передней оси. Флаш считает, что механическая коробка передач таким версиям ни к чему.

Как информирует Motor, с технической точки зрения полноприводная трансмиссия с возможностью отключения передней оси совместима и с «механикой», но в BMW M уверены, что подобная версия не найдёт спроса на рынке. Механические коробки передач, объясняет Флаш, нужны ценителям классики, которые ждут от спорткара вовсе не полноприводной трансмиссии с дрифт-режимом, а старого доброго привода на заднюю ось. Скорее всего, для «консервативной» версии мощность трёхлитровой «шестёрки» с битурбонаддувом немного снизят — по мнению баварцев, пять сотен лошадиных сил требуют привода на все колёса.