«Гелик» 4×4² превратили в кабриолет, чтобы ставить в гараж
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«Гелик» 4×4² превратили в кабриолет, чтобы ставить в гараж
Июль 01 09:02 2018

Шведский горнолыжник Йон Олссон представил очередной автомобильный проект

Завершилась переделка тюнингованного внедорожника Mercedes-Benz G500 4×4² в кабриолет. Автомобиль, который был куплен за 250 тысяч евро, дорабатывали с декабря прошлого года. О машине Олссон рассказал в своем YouTube-блоге, сообщает Motor.

Изначально тюнинговый «Гелик» был оснащен двумя шноркелями, «люстрой» и багажником на крыше, где располагалось запасное колесо, канистры с топливом, а также лопата с топором. Но в таком виде автомобиль по высоте не помещался в гараж дома Олссона и подземные парковки Монако. Поэтому у внедорожника решено было срезать крышу.

Машина не помещалась в гараж, поэтому ей срезали крышу

Олссон говорил, что для открытого автомобиля рассматриваются несколько вариантов крыши на случай непогоды, однако в итоге машину оставили вообще без какого-либо складного верха.

Летом прошлого года Олссон построил 812-сильное купе Rolls-Royce Wraith, а в июне 2018-го выставил его на продажу. Автомобиль оценили в 275 тысяч евро. Также в коллекцию лыжника входил 800-сильный Lamborghini Huracan с выпуском Akrapovic, заниженной подвеской K&W и карбоновым багажником для лыж на крыше.

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4×4²G500Mercedes-Benzкабриолет
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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