Дилерская сеть Haval в России продолжает расти

Бренд HAVAL, лидер по продажам среди китайских автопроизводителей, продолжает расширение своей официальной дилерской сети. Новые центры открылись в Курске, Пензе, Орле, Барнауле, Череповце и Казани

HAVAL продолжает динамично развивать дилерскую сеть на территории России. На сегодняшний день она пополнилась 6 новыми дилерскими центрами, предлагающими комплексные услуги по продаже автомобилей и сервисному обслуживанию, и насчитывает 76 официальных центров HAVAL.

Во всех дилерских центрах можно приобрести любую интересующую модель автомобилей HAVAL, в том числе новинки российской сборки, сошедшие с конвейера завода HAVAL в Тульской области: интеллектуальный кроссовер HAVAL F7 и спортивный купе-кроссовер HAVAL F7x.

Адреса новых дилерских центров: