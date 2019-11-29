Дилерская сеть Haval в России продолжает расти

HAVAL продолжает динамично развивать дилерскую сеть на территории России. На сегодняшний день она пополнилась 6 новыми дилерскими центрами, предлагающими комплексные услуги по продаже автомобилей и сервисному обслуживанию, и насчитывает 76 официальных центров HAVAL.
Во всех дилерских центрах можно приобрести любую интересующую модель автомобилей HAVAL, в том числе новинки российской сборки, сошедшие с конвейера завода HAVAL в Тульской области: интеллектуальный кроссовер HAVAL F7 и спортивный купе-кроссовер HAVAL F7x.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.