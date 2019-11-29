Дилерская сеть Haval в России продолжает расти

Дилерская сеть Haval в России продолжает расти
Ноябрь 29 20:11 2019

Бренд HAVAL, лидер по продажам среди китайских автопроизводителей, продолжает расширение своей официальной дилерской сети. Новые центры открылись в Курске, Пензе, Орле, Барнауле, Череповце и Казани

HAVAL продолжает динамично развивать дилерскую сеть на территории России. На сегодняшний день она пополнилась 6 новыми дилерскими центрами, предлагающими комплексные услуги по продаже автомобилей и сервисному обслуживанию, и насчитывает 76 официальных центров HAVAL.

Во всех дилерских центрах можно приобрести любую интересующую модель автомобилей HAVAL, в том числе новинки российской сборки, сошедшие с конвейера завода HAVAL в Тульской области: интеллектуальный кроссовер HAVAL F7 и спортивный купе-кроссовер HAVAL F7x.

Адреса новых дилерских центров:

КурскГК Антонинаул. Энгельса д. 173 офис 3
ПензаСура-Моторсул. Беляева 2 в
ОрёлСеверный ветерОрловская область, Орловский район, д. Хардиково, ул. Лесная, д. 1а
БарнаулБарнаул-Моторс+проспект Калинина, д. 31
ЧереповецДинамика ЧереповецОктябрьский проспект, д. 31, помещение 19
КазаньТрансТехСервиспроспект Победы, д. 194

Haval в России продолжает расти

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Havalдилерская сеть
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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