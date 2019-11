Мемы про Cybertruck не заканчиваются. Пользователи и целые компании продолжают подшучивать над внешним видом пикапа

Глава Tesla Илон Маск представил свой футуристический пикап Cybertruck в ноябре

С тех пор прошла почти неделя — казалось бы, за это время мемы про новый автомобиль Tesla должны были уже всем надоесть, но нет. Наоборот, пользователи и целые компании не унимаются и продолжают подшучивать над внешним видом пикапа, информирует Meduza.

К примеру, LEGO представила свою версию Cybertruck — кирпичик конструктора с приделанными к нему колесами. Говорят, «гарантированно противоударный».

The evolution of the truck is here. Guaranteed shatterproof 😬 pic.twitter.com/RocTEkzzwI — LEGO (@LEGO_Group) November 27, 2019

«Следующая ступень в эволюции пикапа уже здесь. Гарантированно противоударная»

Производитель чехлов для электронной техники dbrand запустил специальный раздел на сайте, где можно посмотреть, как Cybertruck будет выглядеть с различными типами покрытия.

«Это не шутка»

В комментариях к посту есть вариант и с аниме-текстурой.

На популярности пикапа пытаются проехаться даже ведущие аккаунта, посвященного пятой части «Шрэка». Илону Маску предложили добавить Cybertruck в грядущий мультфильм, где пикап ждет «особая роль».

Hey @elonmusk we think that your new truck is pretty cool! Wanna be in the new #Shrek2020 movie, we have one last special role left! pic.twitter.com/HisZXBs5CI — Shrek 5 Movie (@2020Shrek) November 25, 2019

«Эй, Илон Маск! Твой пикап довольно классный. Если хочешь поучаствовать в новом „Шрэке“, то у нас осталась одна особая роль»

А еще глава Tesla, кажется, добился того, чего хотел. Теперь все угловатые и покрытые металлом вещи ассоциируют с Cybertruck. Это ли не успех?

Tesla #cybertruck prototype spotted testing in Brooklyn pic.twitter.com/eR7uSlGLpT — Alex Davies (@adavies47) November 25, 2019

«В Бруклине обнаружен прототип Cybertruck от Tesla»

I saw a cybertruck the other day next to this gl mercedes pic.twitter.com/Vftf012BBC — Julius Gabriel (@lone_wolf_32) November 25, 2019

«Недавно видел Cybertruck, припаркованный рядом с „мерседесом“»

Шутки о судьбе пикапа Tesla в России — это вообще отдельный разговор.

Как тебе такое, Илон Маск? pic.twitter.com/1IbUOZnQiN — Никифор Немаслов (@nemaslov) November 26, 2019

Когда новинку от Tesla решили презентовать в России. Как тебе такое, Илон Маск? pic.twitter.com/evSloRWT80 — ⭐️Максим Мирович (@maxim_nm) November 25, 2019

На самом деле пикап популярен не только в России. Весь мир прямо сейчас соревнуется в том, чтобы придумать автомобилю самое оригинальное применение.

«Просто интересуюсь… А кузов/отсек вообще водонепроницаемые или нет?»

«Греция в 2044 году»

Возникает вопрос: что еще придумает Илон Маск? Впрочем, с планами Tesla все уже понятно. Автобус. Вот такой:

BREAKING: Tesla announces new CyberBus pic.twitter.com/Q7E9LYHTFG — Matthew Inman (@Oatmeal) November 22, 2019