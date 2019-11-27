Путин открыл скоростную платную трассу М11

Ноябрь 27 20:11 2019

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости

Автомагистраль общей протяжённостью 669 км проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга. По информации RT на русском, стоимость проезда по ней составит от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.

Ожидается, что новая автодорога примет на себя транзитное движение, в том числе во внутриобластном сообщении, а М10 будет ориентирована на местное движение.

Ранее глава департамента строительства и реконструкции ГК «Автодор» Василий Швайка в беседе с Пятым каналом рассказывал о планах запустить движение по восьмому участку в конце ноября.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Дмитрий Семенов
    Ноябрь 27, 20:24 #1 Дмитрий Семенов

    Вова-открывашка

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