Рейтинг российских городов-миллионников по обеспеченности автомобилями

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование парка легковых автомобилей в России (на июль 2019 года), которое охватывало города с населением свыше 1 млн жителей. Оно позволило определить обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу человек в крупнейших городах страны

Согласно результатам исследования, наибольшую обеспеченность легковыми автомобилями имеет Самара. При парке чуть менее 400 тыс. единиц и населении порядка 1,2 млн человек в этом городе на тысячу жителей приходится 344 легковых автомобиля. Иными словами, каждый третий самарец является автовладельцем.

Чуть меньше этот показатель в Краснодаре, который занимает вторую строчку рейтинга. Здесь показатель обеспеченности составляет 343 автомобиля. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где на 1000 жителей приходится 330 автомобилей.

Стоит отметить, что в среднем по стране обеспеченность автомобилями составляет 306 штук на тысячу человек, и, кроме перечисленных городов, еще два «миллионника» имеют более высокий такой показатель – Воронеж и Екатеринбург (по 315 шт.).

Таким образом, в оставшихся одиннадцати городах-миллионниках обеспеченность легковыми автомобилями ниже, чем в среднем по стране. Наиболее близка к этой отметке Казань (305 шт.), за которой следует Красноярск (296 шт.). А вот Москва заняла лишь восьмую строчку рейтинга. Несмотря на то, что здесь самая высокая численность населения и крупнейший в стране парк, обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу человек в столице составила лишь 293 единицы.

Сразу у нескольких городов (Нижний Новгород, Уфа, Омск, Новосибирск, Челябинск) показатели находятся в довольно плотном интервале (от 276 до 290 шт.). В Волгограде (263 шт.) и Перми (242 шт.) автомобилем обладает примерно каждый четвертый житель. Меньше всего легковых автомобилей на тысячу жителей среди российских городов-миллионников насчитывается в Ростове-на-Дону (234 шт.).

Обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу жителей в городах России с населением свыше 1 млн человек (по состоянию на июль 2019 года)