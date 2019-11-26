Рейтинг российских городов-миллионников по обеспеченности автомобилями

Рейтинг российских городов-миллионников по обеспеченности автомобилями
Ноябрь 26 20:11 2019

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование парка легковых автомобилей в России (на июль 2019 года), которое охватывало города с населением свыше 1 млн жителей. Оно позволило определить обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу человек в крупнейших городах страны

Согласно результатам исследования, наибольшую обеспеченность легковыми автомобилями имеет Самара. При парке чуть менее 400 тыс. единиц и населении порядка 1,2 млн человек в этом городе на тысячу жителей приходится 344 легковых автомобиля. Иными словами, каждый третий самарец является автовладельцем.

Чуть меньше этот показатель в Краснодаре, который занимает вторую строчку рейтинга. Здесь показатель обеспеченности составляет 343 автомобиля. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где на 1000 жителей приходится 330 автомобилей.

Стоит отметить, что в среднем по стране обеспеченность автомобилями составляет 306 штук на тысячу человек, и, кроме перечисленных городов, еще два «миллионника» имеют более высокий такой показатель – Воронеж и Екатеринбург (по 315 шт.).

Таким образом, в оставшихся одиннадцати городах-миллионниках обеспеченность легковыми автомобилями ниже, чем в среднем по стране. Наиболее близка к этой отметке Казань (305 шт.), за которой следует Красноярск (296 шт.). А вот Москва заняла лишь восьмую строчку рейтинга. Несмотря на то, что здесь самая высокая численность населения и крупнейший в стране парк, обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу человек в столице составила лишь 293 единицы.

Сразу у нескольких городов (Нижний Новгород, Уфа, Омск, Новосибирск, Челябинск) показатели находятся в довольно плотном интервале (от 276 до 290 шт.). В Волгограде (263 шт.) и Перми (242 шт.) автомобилем обладает примерно каждый четвертый житель. Меньше всего легковых автомобилей на тысячу жителей среди российских городов-миллионников насчитывается в Ростове-на-Дону (234 шт.).Москва пробки движение транспорт центр садовое кольцо Новый Арбат такси

Обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу жителей в городах России с населением свыше 1 млн человек (по состоянию на июль 2019 года)

ГородПарк,

тыс. шт.

Население,

тыс. чел.

Обеспеченность, на тыс. чел., шт.
1Самара397,61 156,6344
2Краснодар346,01 008,0343
3Санкт-Петербург1 774,45 383,9330
4Воронеж332,51 054,5315
5Екатеринбург468,01 484,5315
6Казань379,51 243,5305
7Красноярск324,21 095,3296
8Москва3 697,612 615,3293
9Нижний Новгород366,11 261,0290
10Уфа324,01 124,2288
11Омск329,71 164,8283
12Новосибирск449,81 618,0278
13Челябинск330,91 200,7276
14Волгоград266,41 013,5263
15Пермь255,01 053,9242
16Ростов-на-Дону327,61 398,9234

На тему:

  Article "tagged" as:
легковые автомобили
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Эксклюзивная комплектация Hyundai Santa Fe

Эксклюзивная комплектация Hyundai Santa Fe 0

Получена лицензия на испытания беспилотных автомобилей Chery

Получена лицензия на испытания беспилотных автомобилей Chery 0

Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado 4

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.