Geely Auto предлагает свое видение будущего автономного вождения на Dragon Bay Forum

К 2022 году Geely планирует разработать системы автономного вождения четвертого уровня (L4) с поддержкой V2X и 5G.

Geely Auto Group представила свое видение будущего систем автономного вождения на ежегодном мероприятии Dragon Bay Forum 2019, в рамках которого встретились представители правительственных учреждений, а также автомобильных, телекоммуникационных и IT-компаний.

Будучи одним из лидеров в области технологий беспилотного вождения в Китае, Geely Auto Group в числе первых разработала технологии второго уровня (L2) автономности. За первые четыре месяца 2019 года Geely Auto продала более 450 000 автомобилей, оснащенных такими системами, что делает их одними из самых безопасных на дороге.

Являясь официальным партнером Азиатских игр 2022 года, Geely Auto взяла на себя обязательство разработать решения в сфере автономного вождения, которые будут использоваться во время мероприятия под лозунгом «Наслаждайтесь мобильностью на Азиатских играх с Geely». К 2022 году Geely Auto создаст полностью автономную систему, в которой будут использоваться технологии сети 5G, периферийные вычисления и технологии связи автомобилей с инфраструктурой V2X. Данная система проектируется с целью создания автономных транспортных средств, которые будут перевозить спортсменов и зрителей Азиатских игр 2022 года между ключевыми объектами мероприятия.

В качестве следующего шага Geely разработает автоматизированную систему парковки, которая позволит парковать и вызывать транспортные средства в нужное место в автономном режиме с помощью использования систем V2X и сетей 5G. Исследование Geely Auto показало, что в таких крупных городах, как Пекин, водители ежедневно тратят до 30 минут на поиск парковочного места. При этом шанхайские водители тратят до 25 минут каждый раз, когда оставляют свои машины на крупных автомобильных стоянках в торговых центрах или супермаркетах и идут по магазинам. Автоматизированная парковочная система Geely сделает этот процесс более удобным и быстрым.