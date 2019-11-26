Kia вышла на первое место по продаже автомобилей

Авторитетное российское аналитическое агентство Автостат опубликовало исследование по продажам автомобилей с автоматической трансмиссией в России

По его результатам KIA вышла на первое место по объемам продаж автомобилей с АТ среди всех представленных на российском рынке марок. По итогам девяти месяцев 2019 года 85% (142 486), от общего числа реализованных на территории Российской Федерации автомобилей, были оснащенных автоматическими трансмиссиями.

Данная статистика показывает, что с развитием рынка новых автомобилей в России, подход клиентов претерпел определенные изменения. Ранее автоматические трансмиссии были более популярны в премиальном сегменте, где зачастую являются единственным предлагаемым решением. Теперь такое исполнение стало в значительной степени востребовано и в массовом сегменте, что во многом связано с повышением надежности и более современными алгоритмами работы самих агрегатов, а также более разнообразным предложением. В целом доля автомобилей с АТ, приобретаемых на российском рынке, достигла 59% от общего объема продаж.

В ассортименте KIA представлен широкий выбор различных автоматических коробок передач для автомобилей разных классов: 4-, 6- и 8-ступенчатые «классические» автоматические трансмиссии с гидротрансформаторами, а также 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями, собственной разработки Kia Motors.

В структуре продаж Kia Rio (включая кросс-хэтчбек Rio X-Line) – самой популярной на российском рынке модели иностранной марки, 76% клиентов останавливают выбор на версии, оснащенной шестиступенчатой автоматической трансмиссией (6AT). Для кроссовера KIA Sportage доля таких клиентов достигает 83% (6АТ или 8АТ). Среди моделей компактного сегмента «С» популярность автоматических коробок еще выше: Ceed Sportswagon (90%), Ceed (93%), Cerato (96%). Легковые модели Proceed, Optima, Stinger, К900, флагманский кроссовер Sorento Prime и рамный внедорожник Mohave – предлагаются на российском рынке исключительно с автоматическими трансмиссиями.