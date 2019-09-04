Грузовиком года в России стал Ford Trucks F-MAX

В рамках выставки COMTRANS-2019 состоялась Церемония награждения победителей конкурса «Лучший коммерческий Автомобиль года в России». В номинации «Грузовик года», приз достался седельному тягачу Ford Trucks F-MAX. Председатель жюри Конкурса – Александр Солнцев, главный редактор журнала «КомТранс», вручил престижную награду Управляющему Директору Ford Trucks – Россия Бахадиру Коч.Седельный тягач Ford Trucks F-MAX опередил конкурентов по сумме баллов, полученных от членов жюри.

Бахадир Коч, Управляющий Директор Ford Trucks – Россия, убежден, что победа седельного тягача Ford Trucks F-MAX подтверждает, что новый F-MAX является важным участником российского рынка.

«За год, прошедший с момента презентации тягача F-MAX, в России, совместно с дистрибьютором – компанией Turbotrucks и заводом АВТОТОР, проделана большая работа. Стартовало производство грузовиков F-MAX на заводе в Калининграде, а клиенты из различных регионов России пополнили свои автопарки новыми 500-сильными тягачами, оснащенными тринадцатилитровым двигателем Ecotorq и автоматизированной коробкой передач ZF Traxon, и уже успешно эксплуатируют их. Кабина шириной 2,5 м нового тягача F-MAX – продукта пятилетних разработок и исследований – позволяет водителям с комфортом выполнять поставленные задачи. Ford Trucks ставит перед собой амбициозные цели на российском рынке. Победа в номинации «Грузовик года» в России – огромное достижение всех сотрудников, ответственных как за производство Ford Trucks F-MAX, так и за его продвижение на российском рынке».