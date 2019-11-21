Hyundai представила восьмое и, как нам кажется бомбическое поколение Sonata Алексей Калицев - управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ"

Презентация восьмого поколения Hyundai Sonata и нового проекта по онлайн-бронированию состоялась в учебном центре Hyundai Training Academy.

В отличие от предшественников, новая Sonata олицетворяет стилистику «чувственной спортивности» — новую философию дизайна Hyundai. Автомобиль оснащается новым двигателем Smartstream 2.5 MPi и рядом передовых технологий, которые делают управление и владение им максимально комфортным.

Sonata восьмого поколения — это первый седан марки, созданный в соответствии с новой дизайнерской философией «чувственной спортивности». Это полностью обновленный автомобиль, исполненный в кузове четырехдверного купе. Новая Sonata отражает фокус компании на создание эмоциональной ценности за счет пропорций автомобиля, его дизайна и технологий. В передней части кузова новая Sonata не похожа ни на одну из предыдущих моделей Hyundai. Ее дизайн создан с нуля, и некоторые ее черты настолько уникальны, что вызывают желание узнать об автомобиле больше. Sonata восьмого поколения олицетворяет эволюцию дизайна Hyundai, которые подобно шахматам выглядят и ведут себя по-разному, но вместе образуют единую слаженную команду.

Новая Sonata — первая модель, построенная на инновационной платформе Hyundai. Ее преимущества — большая жесткость кузова и сниженный вес, привлекательный внешний вид, улучшенные характеристики безопасности, топливной экономичности и динамики. Автомобиль оснащается рядом передовых технологий, направленных на комфорт и удобство ежедневных поездок и активную безопасность. Новая Sonata также стала первой моделью, оборудованной мультимедийной системой Bose®.

«Sonata занимает особое место в истории нашей компании — это одна из самых проверенных и успешных моделей Hyundai на мировом рынке. Sonata нового поколения — это полностью переработанный автомобиль, оснащенный рядом продвинутых технологий, построенный на новой платформе и имеющий множество эффективных систем помощи при вождении. Мы уверены, что наши клиенты будут приятно удивлены», — отмечает Альберт Бирман (Albert Biermann), президент и глава отдела исследований и разработок Hyundai Motor Group.

Экстерьер: «чувственная спортивность», воплощенная в кузове четырехдверного купе

Созданное по вдохновляющим мотивам яркого концептуального четырехдверного купе Le Fil Rouge, показанного на Международном автосалоне в Женеве в 2018 году, новое поколение Sonata имеет эмоциональный спортивный облик в сочетании с просторным и технологичным интерьером. Во внешнем виде новинки просматриваются черты мощного, производительного автомобиля, отражающие более спортивный характер по сравнению с предыдущей генерацией.

«Новое поколение Sonata выделяется ярким, спортивным и инновационным обликом, характерным для четырехдверного купе. Мы уверены, что Sonata станет очередным успешным этапом развития нашего нового языка дизайна — стилистики «чувственной спортивности» — и будет представлять особую эмоциональную ценность для наших клиентов», — отмечает Ли Санъюп (Sang Yup Lee), старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai.

Новая решетка радиатора Digital Pulse Cascading Grille, соединяясь с линией капота, создает единый законченный образ передней части. Dynamic Lasso — фирменный фамильный хромированный молдинг с интегрированными скрытыми фарами (Hidden Lighting Lamps), проходит через всю боковую часть автомобиля и вместе с другими элементами дизайна воплощают стилистику «чувственной спортивности».

Новое поколение Sonata — первая модель марки со скрытыми ходовыми огнями. Это новая разработка компании, которая сочетает ряд передовых технологий освещения и формирует неповторимый «взгляд» Sonata. При этом в выключенном состоянии эти хромированные фары выступают полноценной составляющей дизайна.

Подобная компоновка передней оптики была впервые представлена в концепт-каре Hyundai HDC-1 на Международном автосалоне в Женеве в марте 2018 года. Для этого потребовалось переработать структуру и форму стандартной фары, превратив ее в яркий и запоминающийся элемент дизайна. Как и стилистика «чувственной спортивности», компоновка передней оптики определяет внешний облик будущих моделей Hyundai.

В комплексе, при взгляде на автомобиль сбоку, создается ощущение скрытой мощи, которое подчеркивается гармоничным сочетанием резких линий и гладких участков, и изгибы кузова делают этот «купе-седан» еще эффектнее и элегантнее.

Колесная база автомобиля выросла на 35 мм, а общая длина — на 45 мм, что положительно сказалось на комфорте для пассажиров. Новая модель доступна с 17- и 18-дюймовыми дисками, дизайн которых визуально ассоциируется с постоянным движением вперед, даже когда автомобиль стоит на месте.

Широкие светодиодные задние фонари усиливают это впечатление. По задней части кузова проходит линия со скрытой длинной светодиодной полосой, которая соединяет стоп-сигналы и образует эффектную подсветку в темное время суток.

Коэффициент лобового сопротивления (Cd) новой Sonata составляет 0,27. Плоское днище автомобиля в сочетании с рядом инновационных решений в конструкции кузова — например, небольшими аэродинамическими плавниками возле задних фар, — повышают топливную экономичность и обеспечивают стабильное поведение автомобиля на дороге.

Интерьер: «умные» технологии и дизайн

Технологичность — главная тема в интерьере новинки. Салон полностью отвечает ожиданиям клиентов, для которых важны самые актуальные и передовые разработки, использование которых просто и интуитивно понятно. Тема освещения находит продолжение внутри в виде атмосферной и ненавязчивой подсветки на дверях и передней панели.

Новая Sonata оснащается 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, которую можно настроить в соответствии с разными стилями вождения и личными предпочтениями. Внешне она имеет узнаваемую форму крыла самолета Stealth. Визуально этот образ развивается в длинных комфортных подлокотниках, атласные хромированные акценты усиливают эффект. Инженеры и дизайнеры Hyundai уменьшили высоту передней панели и воздуховодов, чтобы придать интерьеру Sonata еще большую легкость. А современная светлая отделка из кожи и ткани поддерживает освежающую и при этом спокойную атмосферу в салоне.

В центральной части приборной панели расположен большой 10,25-дюймовый HD-дисплей, который позволяет легко пользоваться музыкой, видео и навигацией, одновременно выводить ее показания и управлять аудиосистемой.

В основе мультимедийной системы новой Sonata лежит аудиосистема с премиальным качеством звука, созданная в результате сотрудничества Hyundai и инженеров Bose. Аудиосистема Bose Premium состоит из 12 динамиков, обеспечивающих чистейшее звучание. Настройки звука и эквалайзера изменяются автоматически в зависимости от скорости, с которой движется автомобиль. Благодаря технологиям Bose Centerpoint и Bose SurroundStage, каждый находящийся в автомобиле, независимо от занимаемого места, оказывается в самом центре мощного и иммерсивного звукового представления.

Обеспечить чувство максимального простора в интерьере новой Sonata — именно такая задача стояла перед инженерами и дизайнерами Hyundai. Наряду с визуальными элементами, которые создают ощущение свободного пространства, новая Sonata опционально оснащается панорамной крышей, которая делает интерьер еще просторнее.

Компания Hyundai всегда стремится сочетать технологичность с эстетическими и эргономическими преимуществами. Яркий пример такого подхода — блок управления режимами трансмиссии Shift by Wire (SBW). Он не только стал более изящным и продвинутым технологически, но и занимает намного меньше пространства, чем традиционная ручка КПП.

Безопасность

Уровень безопасности новой Sonata стал еще выше за счет использования ряда технологий активной и пассивной безопасности. Всех, кто находится в автомобиле, надежно защищают шесть подушек безопасности, а системы помощи водителю предупреждают о предметах и событиях на дороге, которые могли остаться незамеченными.

Динамика и ходовая часть

Новая Sonata стала первой моделью, построенной на платформе третьего поколения Hyundai Motor. Новая платформа не только зарекомендовала себя как более гибкая, вариативная и пригодная к использованию в самых разных классах автомобилей, но также позволила значительно улучшить дизайн автомобиля и достичь высоких показателей безопасности, топливной экономичности и динамики.

Силовые установки Smartstream

Клиенту на выбор доступны два бензиновых двигателя: новый двигатель семейства Smartstream 2,5 MPI и Nu 2,0 MPi — оба работают в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новый двигатель Smartstream 2,5 MPI развивает 180 л.с. при 6,000 об/мин и 232 Нм крутящего момента при 4,000 об/мин. Ожидаемый расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 л/100 км.

Smartstream 2.5MPI NU 2.0MPI Мощность 180 л. с. 150 л. с. Крутящий момент 232 Нм 192 Нм Расход топлива (смеш.) 7,7 л/100км 7,3 л/100км

Динамика

При совершенствовании динамических характеристик новой Sonata основной задачей инженеров Hyundai было создать чувство единства между водителем и автомобилем. Сочетание новой платформы и современных двигателей обеспечивает моментальный отклик на действия водителя и одновременно спокойную, комфортную езду. Динамика автомобиля оптимально сочетается с его спортивной внешностью, а улучшенное рулевое управление и маневренность делают новинку более чем достойным наследником легендарного имени.

Геометрия передней подвески была улучшена для идеального отклика и управляемости, в частности:

уменьшено подруливание на неровностях

уменьшены крены

усилена жесткость переднего и заднего подрамников.

Геометрия задней подвески также была усовершенствована для максимально стабильного поведения автомобиля. Так, к примеру, оптимизирована форма и жесткость продольных рычагов подвески. Отклик на педаль тормоза также был улучшен за счет усилителя тормозов большего размера.

Технологии комфорта

Восьмое поколение Sonata располагает рядом возможностей и функций, характерных для премиальных автомобилей и направленных на обеспечение максимального комфорта. Клиенту доступны панорамная крыша, электронный стояночный тормоз, «умный» багажник, беспроводная зарядка для смартфона (Qi), совместимость с Apple CarPlay® и Android Auto®, подогрев и вентиляция передних сидений, и возможность раздельного складывания заднего дивана.

Мультимедийная система автомобиля оснащается новейшим настраиваемым 10,25дюймовым дисплеем с высоким разрешением, поддерживающим функцию разделения экрана. Панель приборов также реализована при помощи широкого дисплея — его диагональ составляет внушительные 12,3 дюйма. Панель имеет четыре состояния: может показывать стандартные данные, информацию от систем помощи при вождении, на нее также можно вывести данные с навигатора или систем помощи при парковке.

Мультимедийная система способна одновременно поддерживать два Bluetooth-устройства — это полезно, если один телефон используется для звонков, а второй – для стриминга музыки. В базовой версии новой Sonata доступен 8-дюймовый дисплей с поддержкой Android Auto® и Apple CarPlay®.

Проекция на лобовое стекло

Крупное изображение диагональю в 8 дюймов и высокая яркость (более 10,000 кд/м2) делают проекцию на лобовое стекло в новой Sonata отлично видимой в самых разных условиях освещения. Проекцию можно настроить по углу и высоте для оптимального обзора. Она выводит информацию о скорости и предоставляет данные из навигационной системы, а также показывает оповещения из систем безопасности и помощи водителю.

Системы помощи водителю

Восьмое поколение Sonata оснащается комплексом систем помощи водителю семейства Smart Sense. Множество высокочувствительных датчиков и сложных систем, ранее характерных только для премиальных автомобилей, слаженно работают в новой Sonata, своевременно предупреждают водителя, берут частичное управление на себя в случаях, когда безопасность водителя и пассажиров под угрозой, и др. Есть в новом поколении модели и другие важные системы, которые работают за счет трех радаров, 12 сверхзвуковых сенсоров и пяти камер.

К ним относятся:

Система автоматического торможения перед препятствием спереди (входит в пакет Smart Sense);

Система удержания автомобиля в полосе движения (входит в пакет Smart Sense);

Система удержания автомобиля в центре полосы движения (входит в пакет Smart Sense)

Адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения (входит в пакет Smart Sense);

Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (входит в пакет Smart Sense)

Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (входит в пакет Smart Sense)

Система безопасного выхода, электропривод «детского замка» (входит в пакет Smart Sense)

Система обзора мертвых зон.

Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA)

Sonata нового поколения оснащается системой автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA) с возможностью распознавания движущихся пешеходов. Это позволяет оповестить водителя в экстренной ситуации и даже самостоятельно сбросить скорость, если это требуется. Используя передний радар и камеру, система действует в три этапа. Сначала она предупреждает водителя визуальным и звуковым сигналами, одновременно оценивая вероятность столкновения. Система может самостоятельно применить тормозное усилие, чтобы избежать столкновения или минимизировать ущерб, когда столкновение неминуемо. Она активируется, когда обнаруживает впереди другой автомобиль, пешехода или велосипедиста.

Система удержания автомобиля в полосе движения (LFA)

Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LFA) автоматически корректирует положение руля, чтобы удерживать автомобиль в центре полосы. Система работает как на шоссе, так и в условиях города.

Система безопасного выхода (SEA)

Cистема безопасного выхода не дает разблокировать замки пассажирских дверей при обнаружении приближающегося сзади (в слепой зоне) транспорта.

Система предотвращения столкновений с автомобилями в слепой зоне (BCA)

Система отслеживания автомобилей в слепой зоне вместе с дополнительными камерами, которые в новой Sonata расположены в боковых зеркалах заднего вида, обеспечивает лучший обзор вокруг автомобиля. Предупреждает водителя об автомобиле в слепой зоне, снижает вероятность столкновения при смене полосы движения подтормаживанием и подруливанием. Система предупреждения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом

Предотвращает столкновение при выезде с парковки задним ходом в условиях плохой видимости и ограниченного пространства. Предупреждает водителя об опасности, затем автоматически задействует тормоза, останавливая автомобиль.

Система обзора мертвых зон (BVM)

Если водитель включит сигнал поворота, на 12,3-дюймовой цифровой панели приборов появится изображение с боковой камеры.

Система кругового обзора (SVM)

В новой Sonata четыре камеры работают вместе, чтобы обеспечить широкий обзор сверху — это дает водителю максимальную уверенность во время сложных маневров в стесненных условиях.

В России Hyundai Sonata доступна в шести комплектациях: Classic, Comfort, Style, Elegance, Business и Prestige. В базовой версии модель можно приобрести по максимально рекомендованной розничной цене от 1 499 000 ₽. В топовой комплектации Prestige стоимость авто составит от 1 999 000 ₽.

Также уже запущена онлайн-платформа бронирования для восьмого поколения Hyundai Sonata. Потенциальные покупатели могут зарезервировать автомобиль из находящихся в наличии, заказать его доставку в выбранный дилерский центр, где в течение 48 часов с момента бронирования подписать договор на приобретение и внести предоплату.