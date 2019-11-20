Genesis представляет специальные финансовые предложения в рамках программы Genesis Finance

Совместно с ведущими российскими банками автомобильный премиум-бренд предлагает автовладельцам приобрести модели на особых условиях

По программе Genesis Finance клиенты могут совершить покупку автомобиля Genesis, оформив кредит на компактный представительский седан Genesis G70 по ставке от 6,9% годовых. Для моделей Genesis G80 и Genesis G90 кредит оформляется по ставке от 8,9%. Условия предоставляются Русфинанс банком и Сетелем банком при первоначальном взносе в размере 30% от стоимости автомобиля и выше – при сроке кредита до 36 месяцев. Одним из преимуществ программы Genesis Finance является также отсутствие обязательного страхования жизни.

Помимо этого, клиенты могут воспользоваться программой Genesis Trade-in. При сдаче автомобиля любого иностранного бренда размер скидки на приобретение нового премиального спортивного седана Genesis G70 составит до 150 000 рублей. Для моделей Genesis G80 сумма может составить до 200 000 рублей, для G90 и G90 L – 350 000 рублей.

Также, для всех новых автомобилей Genesis продолжает действовать специальный размер страховой премии КАСКО в размере 2,9% от стоимости автомобиля. Партнером программы выступает страховая компания «ВСК». По ее условиям, размер франшизы составляет 20 тысяч рублей для модели G70, и 30 тысяч рублей – для G80 и G90. Предложением могут воспользоваться все клиенты вне зависимости от возраста и стажа вождения. Страхование гарантирует возмещение 100% стоимости автомобиля в случае сильного повреждения, угона или несчастного случая.