В автомобилях могут появиться камеры, которые смогут следить за поведением водителя

«Яндекс» предложил устанавливать в машины камеры слежения

Компания «Яндекс» предложила устанавливать в автомобили камеры нового образца. Они смогут следить за поведением водителя, и в случае, если он отвлечется, подадут звуковой сигнал. При этом сотрудники ДПС смогут дистанционно посмотреть, что происходит в салоне машины.

Как рассказал глава министерства транспорта России Евгений Дитрих, камера «Яндекса» будет гораздо функциональнее привычных образцов. Чиновник пояснил, что распространенные сейчас камеры отслеживают только степень усталости водителя и помогают ему не заснуть. Новая же система сможет следить за поведением водителя.

По словам Дитриха, камера заметит, если водитель отвлечется во время движения — возьмет в руки мобильный телефон или «начнет крутиться». После этого, пишет ТАСС, она подаст звуковой сигнал, который привлечет внимание инспектора — тот, в свою очередь, сможет дистанционно в режиме онлайн посмотреть, что происходит в салоне автомобиля.

Помимо этого чиновник отметил и еще один плюс от новой системы — такие камеры, по его мнению, можно устанавливать в машины такси или пассажирские автобусы, где высокая интенсивность работы. Это поможет повысить безопасность на маршрутах и улучшить качество услуг.

Ранее в ГИБДД рассказали о новом способе контроля скоростного режима. Уже с 2020 года в автопарке ДПС могут появиться патрульные машины, в мигалки которых встроят камеры фиксации нарушений с круговым обзором. Работать они будут по аналогии со стационарными устройствами и смогут автоматически штрафовать нарушителей.

По материалам Motor.