Лукьянюк готовится ко второму этапу чемпионата Европы по ралли

Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов готовятся бороться за призовые места на Чемпионате Европы по ралли

Чемпионат Европы по ралли продолжает свое движение – на этой неделе Канарские острова принимают второй этапа нового сезона. Ралли пройдет со 2-го по 4 мая, и участники проедут по асфальтовому покрытию 16 скоростных спецучастков по дорогам острова Гран-Канария, третьего по величине и одного из трех самых высоких островов архипелага.

Российский дуэт двух Алексеев, завоевавших в прошлом сезоне титул чемпионов Европы, продолжает в 2019 году свое выступление в чемпионате «Старого Света».

После ралли на Азорских островах, где экипаж не смог финишировать по причине пробитого тормозного шланга и последовавшего вылета с трассы, в расположении команды SainteLoc Racing, обслуживающей автомобиль россиян была проделана огромная работа фактически по смене кузова. Механикам пришлось разобрать весь «Ситроен» до последнего винтика.

Алексей Лукьянюк, пилот: «Мы начали этот процесс из-за потери тормозов на Азорах и уже там очень быстро «разобрали» некоторые элементы: отстегнули колесо, сняли стёкла, задний спойлер, а также некоторые другие детали. Механикам пришлось продолжить с помощью слесарного инструмента. В итоге, конечно, в той аварии основной удар получил кузов. Каркас безопасности выполнил свою работу – взял на себя основной удар. К счастью, ни я, ни Алексей – мой штурман, вообще не пострадали. Хорошо, что также не пострадали ни трансмиссия, ни подвеска. Двигатель тоже в порядке. Забавный факт: кузов (как деталь) стоит в два раза дешевле, чем мотор, и примерно сопоставим по стоимости с парой амортизаторов. Кузов – не самая дорогая деталь в машине, просто требует много времени на замену. Таким образом сейчас у нас получается свежий болид.

К данному моменту у нас большой план с инженером по настройке узлов машины. Поскольку я до этого выступал на «Форде» – уже были наработки по настройке машины. По крайней мере, на Канары я знаю, что хочу получить от автомобиля. Главное, успеть добиться желаемого результата за один тестовый день. Это, в принципе, не так и много, учитывая, что автомобиль совершенно новый. Надеюсь, что опыт команды, инженера и мой собственный позволит нам сделать это в сроки».

Rally Islas Canarias 2019 очень специфическая гонка: ровный и абразивный асфальт, относительно широкие дороги, закрученные трехмерные спецучастки, проложенные в гористой местности. Перепад высот довольно большой. В этом году к маршрутам прошлых лет организаторы добавили и очень узкие участки.

По словам Алексея: – «Езда больше похожа на движение по кольцевой трассе с очень плавными длинными дугами, что требует, с одной стороны, жёсткой настройки машины, с другой – очень хорошего баланса управляемости, чтобы не перегружать передние колёса. То есть, машина должна хорошо «вкручиваться» в повороты и хорошо держатся за покрытие в длинных дугах поворотов. На такой случай специально есть настройки дифференциалов и подвески. И всё это нужно успеть пощупать, применить и привыкнуть к новым шинам».

Ралли очень требовательно к контролю над износом шин, поскольку из-за абразивного асфальтового покрытия и протяженной длины спецучастков, при чрезмерной атаке или усердии пилота шины очень быстро перегреваются, начинают плыть и быстро теряют свои сцепные характеристики. Можно быть быстрым на первых километрах, а потом всё потерять из-за сильного износа шин. Порой складывается ощущение на этой гонке, что пилоты не атакуют на спецучастках, а стараются аккуратно доехать до финиша, однако каждый применяет свою тактику.

Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов трижды становились победителями ралли на Канарских островах (с 2016 по 2018 год). В текущем году в списке заявленных участников более 120 экипажей, из которых более 30 будут бороться за «абсолютный» зачет гонки.