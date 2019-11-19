Принято решение продать «Рольф» одному покупателю

Принято решение продать «Рольф» одному покупателю
Ноябрь 19 13:11 2019

Группа компаний не будет распродаваться по частям, пояснил представитель Delance Limited

Delance Limited, через которую семья основателя автодилера “Рольф” Сергея Петрова контролирует бизнес, планирует продать группу одному покупателю. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

“Принято решение о продаже всей группы одному покупателю. Сделка касается всех компаний группы – ООО “Рольф”, ООО “Рольф Моторс”, ООО “Рольф Эстейт СПб”. Группа не будет распродаваться по частям”, – сказал представитель Delance Limited.

Ранее сообщалось, что Петров изучает возможность продажи 100% бизнеса.

В июне Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Петрова о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Летом Петров покинул Россию.

Группа “Рольф” через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited – трасту, действующему в интересах семьи Петрова.

“Рольф” – крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания основана в 1991 году Сергеем Петровым. В 2018 году выручка компании составила 229,7 млрд рублей, чистая прибыль 6,3 млрд рублей.

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РольфСергей Петров
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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Александр Николаев
    Ноябрь 19, 13:16 #1 Александр Николаев

    надо быстрее предьявить неполадки по расширенной гарантии ФОРД…

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