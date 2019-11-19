Бриллиантовый юбилей легендарного двигателя Bentley V8

Bentley отмечает 60-летие двигателя V8 и самый длительный в мире период производства двигателя такой конфигурации

Впервые был установлен в 1959 году на Bentley S2 вместо 6-цилиндрового рядного агрегата

Двигателем V8 оснащались 23 модели Bentley, а в настоящее время им комплектуется Bentley Mulsanne

Устанавливаемый на Mulsanne Speed агрегат с двумя турбонагнетателями развивает мощность 537 л. с. и крутящий момент 1100 Н·м

Компания Bentley отмечает 60-летний юбилей легендарного V8 – двигателя, который выпускается дольше прочих подобных силовых агрегатов. Впервые V8 был установлен на модель S2 в 1959 году, а сегодня им комплектуется роскошный Bentley Mulsanne как доказательство совершенства конструкции и высокой эффективности, проверенных временем

В период с 1959 года по наши дни было произведено 35 898 двигателей V8. Ручная сборка новейшей версии двигателя Bentley V8 рабочим объемом 6,75 л с двумя турбонагнетателями на заводе марки в Крю (Англия) занимает 15 часов. Несмотря на то, что все компоненты двигателя, дебютировавшего на модели S2, были переосмыслены и модернизированы, на протяжении 60 лет производства легендарный силовой агрегат сохраняет базовые принципы конструкции и размеры.

Д-р Вернер Тиц, член правления и руководитель инженерного департамента Bentley Motors, отмечает: «Оригинальный двигатель V8 был разработан, чтобы обеспечить высочайшую производительность в сочетании с плавностью работы, надежностью и эффективностью. Двигатель прошел сотни тысяч миль в самых суровых условиях, а также был подвергнут испытанию продолжительностью 500 часов при максимальной загрузке. Именно это заложило основу успеха современного Bentley V8 рабочим объемом 6,75 л, который устанавливается на Mulsanne».

Двигатель V8 объемом 6,75 литров когда-то определил и по сей день выдает традиционную для силовых агрегатов Bentley «волну крутящего момента», отличается великолепными динамическими характеристиками, исключительными эффективностью и экономичностью. Именно он является сердцем всех флагманских моделей марки на протяжении последних 60 лет.

История создания Bentley V8

Разработка первого двигателя Bentley V8 началась вскоре после переезда компании в нынешнюю штаб-квартиру в Крю. В начале 1950-х гг. старший конструктор Джек Филлипс (Jack Phillips) получил конфиденциальное задание создать замену 6-цилиндровому двигателю, который устанавливали на модели Mark VI, R-Type и S1.

Среди технических требований значилось повышение мощности не менее чем на 50 % по сравнению с 6-цилиндровым агрегатом при сохранении аналогичных габаритных размеров и массы. Разумеется, выбор пал на V‑образную конфигурацию. Благодаря усердной работе г-на Филлипса и его команды двигатель запустили в производство через 18 месяцев после начала разработки.

При этом двигатель прошел сложнейшие проверки. На испытательном стенде силовой агрегат проработал при полностью открытой дроссельной заслонке более 500 часов, а протяженность испытаний в условиях реальной эксплуатации составила не одну сотню тысяч миль. После этого высококвалифицированные инспекторы качества разобрали двигатель, чтобы убедиться в соответствии механической части высочайшим стандартам.

V8 рабочим объемом 6,2 л получился в итоге на 13,6 кг легче шестицилиндрового предшественника. Дебютировал новый двигатель в 1959 году на Bentley S2. Эта модель оснащалась системой кондиционирования, усилителем рулевого управления, электронной системой управления ходовой частью и электростеклоподъемниками, то есть самым роскошным на тот момент пакетом оборудования.

Стремление к совершенству

Для установки на новые Bentley серии Т, представленные в 1965 году, исходный вариант V8 был подвергнут доработке. Конструкторы сосредоточились на повышении эксплуатационных характеристик, а также уменьшении габаритных размеров для соответствия моторному отсеку с низкорасположенным капотом.

В 1971 году рабочий объем двигателя был увеличен до 6,75 л за счет увеличения хода поршня с 91,4 до 99,1 мм, что обеспечило еще более впечатляющий крутящий момент.

Появление в 1980 году первого Bentley Mulsanne потребовало более значительной модернизации завоевывающего популярность V8, особенно с точки зрения экологических требований и повышения уровня безопасности пассажиров при фронтальном столкновении. Так, например, применили деформируемый насос системы охлаждения, благодаря чему двигатель удалось укоротить на 10,1 см.

Однако наиболее значительная доработка была проведена с появлением версии Mulsanne Turbo. Силовой агрегат объемом 6,75 л с большим одноступенчатым турбонагнетателем стал первым двигателем Bentley с принудительной системой подачи воздуха со времен 1920-х гг., когда тон на гоночных трассах задавали автомобили Blower Bentley Тима Биркина (Tim Birkin). Для соответствия общей тенденции повышения мощности и крутящего момента одноступенчатый турбонагнетатель заменили двухступенчатым. Затем наступил черед модернизации системы впрыска топлива, внедрения систем изменения фаз газораспределения и отключения цилиндров. Постепенно мощность силового агрегата подняли выше 500 л. с., а крутящий момент превысил 1000 Н·м. В то время V8 серии L был двигателем с самым высоким крутящим моментом в мире.

Параллельно с модернизацией завода в Крю, которая началась в 1998 году, и увеличением объема производства марка осуществляла дальнейшее совершенствование двигателя V8. Bentley Brooklands V8 2008 года также комплектовался этим силовым агрегатом, но почти за 50 лет, прошедших с появления первой версии, мощность и крутящий момент выросли почти на 200%.

Захватывающие характеристики и повышенная экономичность

Сердцем каждого автомобиля Bentley является двигатель, и все они собираются вручную на заводе в Крю. Все компоненты современного V8 рабочим объемом 6,75 л с двумя турбонагнетателями, используемого в Mulsanne, проходят тщательный отбор и устанавливаются немногочисленной группой высококвалифицированных механиков.

Основные компоненты подбираются для получения сбалансированных узлов, благодаря чему двигатель работает невероятно плавно. Для достижения такого уровня мастерства специалистам требуется не один год. После сборки и комплексных испытаний на двигатель ставится автограф сборщика двигателей Bentley – этой традиции уже много десятков лет.

В продвинутом V8 объемом 6,75 л для роскошного, ориентированного на водителя Bentley Mulsanne Speed внушительные 537 л. с. и поразительный крутящий момент 1100 Н·м сочетаются с удивительной топливной экономичностью. В результате автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.

На модели Bentley Continental GT и Bentayga устанавливается V8 меньшего рабочего объема – 4,0 л. Двигатель оснащается двумя турбонагнетателями, развивает мощность 550 л. с. и крутящий момент 770 Н·м и отличается характерным низким звуком системы выпуска.