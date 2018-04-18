Первые эскизы Skoda Kamiq 13

Skoda опубликовала эскизы нового бюджетного кроссовера Kamiq, который предназначен для китайского рынка.

По предварительным данным, модель построена на платформе MQB концерна Volkswagen. Длина нового SUV равна 4 390 мм, ширина — 1 781 мм, высота — 1 593 мм, колесная база — 2 610 мм. Автомобиль оказался меньше китайской версии Karoq.

В КНР, как сообщает Российская газета, цены на Skoda Kamiq должны начинаться от 90 000 юаней (900 000 российских рублей). Новинка станет самой дешевой моделью в SUV-линейке марки. Базовая модификация будет моноприводной и получит полуторалитровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 110 л.с . Будут ли в линейке другие агрегаты, пока не сообщается.

Публичная премьера модели состоится 25 апреля в рамках Пекинского автосалона. Производство кроссовера наладят в Китае на заводе Volkswagen и SAIC, в продажу автомобиль поступит этим летом.

Китай является для чешской марки очень важным рынком. В первом квартале этого года в КНР было продано 79 200 машин марки — это на 18,6% больше, чем за этот же период 2017 года.