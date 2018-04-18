Первые эскизы Skoda Kamiq
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Первые эскизы Skoda Kamiq
Апрель 18 12:05 2018

Skoda опубликовала эскизы нового бюджетного кроссовера Kamiq, который предназначен для китайского рынка.

По предварительным данным, модель построена на платформе MQB концерна Volkswagen. Длина нового SUV равна 4 390 мм, ширина — 1 781 мм, высота — 1 593 мм, колесная база — 2 610 мм. Автомобиль оказался меньше китайской версии Karoq.

В КНР, как сообщает Российская газета, цены на Skoda Kamiq должны начинаться от 90 000 юаней (900 000 российских рублей). Новинка станет самой дешевой моделью в SUV-линейке марки. Базовая модификация будет моноприводной и получит полуторалитровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 110 л.с . Будут ли в линейке другие агрегаты, пока не сообщается.

Публичная премьера модели состоится 25 апреля в рамках Пекинского автосалона. Производство кроссовера наладят в Китае на заводе Volkswagen и SAIC, в продажу автомобиль поступит этим летом.

Китай является для чешской марки очень важным рынком. В первом квартале этого года в КНР было продано 79 200 машин марки — это на 18,6% больше, чем за этот же период 2017 года.

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KamiqSkoda
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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