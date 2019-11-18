Президент одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену

Проект будет реализован в районе Якутска

Президент РФ Владимир Путин наложил резолюцию «Ситуация созрела до реализации» – на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект строительства моста. Но в аппарате правительства комментариев пока не дали.

В письме от 8 ноября Николаев утверждает, что власти республики провели переговоры «с потенциальными инвесторами о реализации проекта Ленского моста в районе Якутска на основе частной концессионной инициативы». Так, определена трассировка мостового перехода — 3,1 км моста и 10,9 км подходов, пишет Коммерсантъ.

По предварительной финансовой модели стоимость строительства составит 63,7 миллиардов рублей, из них лишь 9,5 миллиардов рублей — расходы инвестора. Основная часть суммы — капитальный грант на 54,2 миллиарда рублей (47,8 миллиардов рублей — федеральный бюджет, 6,4 миллиардов рублей — региональный). Вместе с НДС стоимость проекта возрастет до 82,9 миллиарда рублей. Причем расходы по уплате НДС ложатся на инвестора, суммарные инвестиции которого составят 28,6 миллиардов рублей.

При наличии гранта строительство моста предполагается завершить уже в 2025 году. По словам Николаева, ввод моста обеспечит рост круглогодичной транспортной доступности населения с 20,9% в 2018 году до 70% в 2025-м, увеличит ВРП Якутии на 2,5–3%, снизит ежегодные затраты на северный завоз на 4,1 миллиарда рублей.

Якутск сейчас является единственным из ста крупнейших городов России, не имеющим круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть. Зимой автотранспорт идет по зимнику, летом — на пароме, который ждут по два часа. Стабильное сообщение между Восточной и Западной Якутией отсутствует 152 дня в году.