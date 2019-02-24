Три модели Hyundai заняли лидирующие позиции в рейтинге по сохранению остаточной стоимости

Три модели Hyundai заняли лидирующие позиции в рейтинге по сохранению остаточной стоимости
Февраль 24 15:02 2019

Три автомобиля марки Hyundai лидируют в своих сегментах

Модели Solaris, Elantra и Santa Fe стали лидерами в рейтинге остаточной стоимости согласно исследованию «Residual value – 2018» аналитического агентства «АВТОСТАТ». В рамках этого исследования были рассчитаны индексы остаточной стоимости и составлен рейтинг моделей по сегментам в классах Standart и Premium в 2018 году.

Бестселлер марки Hyundai – седан Solaris в версии 1.6 АТ – стал победителем в специальной номинации как самый ликвидный автомобиль на рынке автомобилей с пробегом, а также занял второе место в B-сегменте класса Standart с индексом 85,17%.

Hyundai Solaris

Седан Elantra занял 1-е место в C-сегменте с индексом 82,48%, что является лучшим результатом бренда в 2018 году.

Hyundai Elantra

Хороший результат показал кроссовер Santa Fe, получив 3-е место в сегменте SUV (E) класса Standart с индексом 79,63%.

Hyundai Santa Fe

Компания «Хендэ Мотор СНГ» предлагает выгодные условия для владельцев автомобилей Hyundai. Если владельцы Hyundai приобрели свои автомобили по финансовой программе СТАРТ, то по окончании действия кредита они смогут без дополнительных финансовых затрат обновить свой автомобиль на новый, сдав имеющийся автомобиль в trade-in. Благодаря высокой остаточной стоимости автомобилей Hyundai, клиент сможет погасить гарантированную остаточную стоимость в банке, а разницу использовать в качестве первоначального взноса за новый автомобиль.

На тему:

  Article "tagged" as:
ElantraHyundaiSanta FeSolarisлидеры продаж
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Дальнобойщики перекроют трассы

Дальнобойщики перекроют трассы 44

Audi отзовет более миллиона автомобилей

Audi отзовет более миллиона автомобилей 0

Снижение цен на запчасти Hyundai

Снижение цен на запчасти Hyundai 1