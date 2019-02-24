Три модели Hyundai заняли лидирующие позиции в рейтинге по сохранению остаточной стоимости

Три автомобиля марки Hyundai лидируют в своих сегментах

Модели Solaris, Elantra и Santa Fe стали лидерами в рейтинге остаточной стоимости согласно исследованию «Residual value – 2018» аналитического агентства «АВТОСТАТ». В рамках этого исследования были рассчитаны индексы остаточной стоимости и составлен рейтинг моделей по сегментам в классах Standart и Premium в 2018 году.

Бестселлер марки Hyundai – седан Solaris в версии 1.6 АТ – стал победителем в специальной номинации как самый ликвидный автомобиль на рынке автомобилей с пробегом, а также занял второе место в B-сегменте класса Standart с индексом 85,17%.

Седан Elantra занял 1-е место в C-сегменте с индексом 82,48%, что является лучшим результатом бренда в 2018 году.

Хороший результат показал кроссовер Santa Fe, получив 3-е место в сегменте SUV (E) класса Standart с индексом 79,63%.

Компания «Хендэ Мотор СНГ» предлагает выгодные условия для владельцев автомобилей Hyundai. Если владельцы Hyundai приобрели свои автомобили по финансовой программе СТАРТ, то по окончании действия кредита они смогут без дополнительных финансовых затрат обновить свой автомобиль на новый, сдав имеющийся автомобиль в trade-in. Благодаря высокой остаточной стоимости автомобилей Hyundai, клиент сможет погасить гарантированную остаточную стоимость в банке, а разницу использовать в качестве первоначального взноса за новый автомобиль.