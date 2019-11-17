На супругов завели уголовное дело за продажу автомобиля, с которым было запрещено совершать сделки

Согласно приговору суда, в октябре 2017 года жительница города Елизово приобрела автомобиль Toyota Sprinter, с которым судебный пристав запретил совершать действия по распоряжению имуществом и регистрационные действия. Некоторое время женщина пользовалась автомобилем, не регистрируя его в ГИБДД, при этом собственником Спринтера по документам продолжал значиться прежний владелец.
В ноябре 2017 года злоумышленница, договорившись со своим мужем, достоверно знавшим о запретах по автомобилю, решила его продать, скрыв от потенциального покупателя данную информацию.
Мужчину, который откликнулся на размещенное ими объявление, пара убедила в своем праве собственности на машину и отсутствии каких-либо ограничений, запрещающих совершить регистрационные действия.
Стороны заполнили договор купли-продажи от имени титульного собственника автомобиля, после чего получили от потерпевшего 175 тысяч рублей.
Зарегистрировать транспортное средство новой хозяин не смог, а позже автомобиль был изъят у него судебным приставом-исполнителем.
По приговору суда каждому из подсудимых было назначено наказание в виде исправительных работ на срок десять месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Не согласившись с судебным решением, осужденные и их защитники подали апелляционные жалобы, в которых указали, что умысла на обман потерпевшего у них не было и их действия по продаже автомобиля являются не преступлением, а гражданско-правовой сделкой.
«С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры края апелляционная инстанция краевого суда признала эти доводы несостоятельными. В удовлетворении апелляционных жалоб отказано, постановленный приговор суда признан законным и обоснованным, вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.
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