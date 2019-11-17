На супругов завели уголовное дело за продажу автомобиля, с которым было запрещено совершать сделки

Камчатский краевой суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении супружеской пары, осужденной по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину) – Drom

Согласно приговору суда, в октябре 2017 года жительница города Елизово приобрела автомобиль Toyota Sprinter, с которым судебный пристав запретил совершать действия по распоряжению имуществом и регистрационные действия. Некоторое время женщина пользовалась автомобилем, не регистрируя его в ГИБДД, при этом собственником Спринтера по документам продолжал значиться прежний владелец.

В ноябре 2017 года злоумышленница, договорившись со своим мужем, достоверно знавшим о запретах по автомобилю, решила его продать, скрыв от потенциального покупателя данную информацию.

Мужчину, который откликнулся на размещенное ими объявление, пара убедила в своем праве собственности на машину и отсутствии каких-либо ограничений, запрещающих совершить регистрационные действия.

Стороны заполнили договор купли-продажи от имени титульного собственника автомобиля, после чего получили от потерпевшего 175 тысяч рублей.

Зарегистрировать транспортное средство новой хозяин не смог, а позже автомобиль был изъят у него судебным приставом-исполнителем.

По приговору суда каждому из подсудимых было назначено наказание в виде исправительных работ на срок десять месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Не согласившись с судебным решением, осужденные и их защитники подали апелляционные жалобы, в которых указали, что умысла на обман потерпевшего у них не было и их действия по продаже автомобиля являются не преступлением, а гражданско-правовой сделкой.