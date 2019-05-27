Volkswagen ID. R на «Северной петле» Нюрбургринга

«Северная петля» Нюрбургринга выбрана для следующей попытки установления мирового рекорда на электрическом гоночном болиде Volkswagen ID. R

20.832 метра, 73 поворота, многочисленные перепады высот — это «Северная петля» Нюрбургринга (Nürburgring-Nordschleife). Volkswagen выбрал одну из самых знаменитых гоночных трасс в мире для следующей попытки установления мирового рекорда на электрическом гоночном болиде Volkswagen ID. R. Последний рекорд прохождения круга на электромобиле NIO EP9 (6 минут 45.90 секунд) в 2017 году установил Питер Дамбрек (Peter Dumbreck). Пилотом Volkswagen ID. R вновь станет французский гонщик Ромен Дюма (Romain Dumas), четырехкратный победитель 24-часовой гонки на Нюрбургринге и один из самых авторитетных экспертов по прохождению этой трассы.

Чемпион мира «Формулы-1» Джеки Стюарт, трехкратный обладатель Гран-при Германии на «Северной петле» (1968, 1971 и 1973 годы), назвал эту трассу «зеленым адом».

«Для достижения хорошего времени важно обратить внимание на участок Flugplatz. Во время прохождения возвышений и правого поворота необходимо развить максимально высокую скорость, ведь далее следует длинный отрезок, на котором нужно идти полным ходом», — комментирует Дюма.

Кроме того, 41-летний гонщик отмечает, что Flugplatz особенно сложен для таких гоночных прототипов, как Volkswagen ID. R, поскольку «поток воздуха под нижней частью автомобиля имеет решающее значение для его аэродинамики».

Один из самых сложных участков трассы «Северной петли» Нюрбургринга — «Карусель Караччиолы» (Caracciola-Karussell), названный в честь знаменитого пилота Рудольфа Караччиолы (Rudolf Caracciola).

«Ни на каком другом автодроме сегодня не найти такой связки, — отмечает Дюма. — Это один из самыхмедленных отрезков “Северной петли”. Покрытие здесь шероховатое, и мне придется держаться внешней части виража, где оно более ровное. У Volkswagen ID. R очень низкая посадка, поэтому риск зацепиться передним антикрылом за поверхность дороги и повредить автомобиль на этом повороте достаточно велик».

Важным этапом в попытке установить рекордное время круга для электромобилей станет и трехкилометровая прямая Döttinger Höhe в самом конце трассы. Система управления энергией на борту электрического болида разработана таким образом, что в батареях литий-ионных аккумуляторов остается достаточный запас хода для подобного рывка, что позволяет завершить круг на максимальной скорости.

«Важно иметь достаточный запас скорости при выходе на Döttinger Höhe, — отмечает француз. — Для этого необходимо найти идеальную траекторию в двойном правом повороте Galgenkopf непосредственно перед въездом на прямую. Управляя автомобилем с такой динамикой, как у Volkswagen ID. R, надо быть очень решительным и не тормозить на этом участке».

Если Дюма сможет выполнить все необходимые условия и пройти круг идеально, его средняя скорость должна превысить 185 км/ч.