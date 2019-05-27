Volkswagen ID. R на «Северной петле» Нюрбургринга

Volkswagen ID. R на «Северной петле» Нюрбургринга
Май 27 18:04 2019

«Северная петля» Нюрбургринга выбрана для следующей попытки установления мирового рекорда на электрическом гоночном болиде Volkswagen ID. R

20.832 метра, 73 поворота, многочисленные перепады высот — это «Северная петля» Нюрбургринга (Nürburgring-Nordschleife). Volkswagen выбрал одну из самых знаменитых гоночных трасс в мире для следующей попытки установления мирового рекорда на электрическом гоночном болиде Volkswagen ID. R. Последний рекорд прохождения круга на электромобиле NIO EP9 (6 минут 45.90 секунд) в 2017 году установил Питер Дамбрек (Peter Dumbreck).  Пилотом Volkswagen ID. R вновь станет французский гонщик Ромен Дюма (Romain Dumas), четырехкратный победитель 24-часовой гонки на Нюрбургринге и один из самых авторитетных экспертов по прохождению этой трассы.

Romain_Dumas

Чемпион мира «Формулы-1» Джеки Стюарт, трехкратный обладатель Гран-при Германии на «Северной петле» (1968, 1971 и 1973 годы), назвал эту трассу «зеленым адом».

«Для достижения хорошего времени важно обратить внимание на участок Flugplatz. Во время прохождения возвышений и правого поворота необходимо развить максимально высокую скорость, ведь далее следует длинный отрезок, на котором нужно идти полным ходом», — комментирует Дюма.

Кроме того, 41-летний гонщик отмечает, что Flugplatz особенно сложен для таких гоночных прототипов, как Volkswagen ID. R, поскольку «поток воздуха под нижней частью автомобиля имеет решающее значение для его аэродинамики».

Volkswagen_ID.R

Один из самых сложных участков трассы «Северной петли» Нюрбургринга — «Карусель Караччиолы» (Caracciola-Karussell), названный в честь знаменитого пилота Рудольфа Караччиолы (Rudolf Caracciola).

«Ни на каком другом автодроме сегодня не найти такой связки, — отмечает Дюма. — Это один из самыхмедленных отрезков “Северной петли”. Покрытие здесь шероховатое, и мне придется держаться внешней части виража, где оно более ровное. У Volkswagen ID. R очень низкая посадка, поэтому риск зацепиться передним антикрылом за поверхность дороги и повредить автомобиль на этом повороте достаточно велик».

Важным этапом в попытке установить рекордное время круга для электромобилей станет и трехкилометровая прямая Döttinger Höhe в самом конце трассы. Система управления энергией на борту электрического болида разработана таким образом, что в батареях литий-ионных аккумуляторов остается достаточный запас хода для подобного рывка, что позволяет завершить круг на максимальной скорости.

«Важно иметь достаточный запас скорости при выходе на Döttinger Höhe, — отмечает француз. — Для этого необходимо найти идеальную траекторию в двойном правом повороте Galgenkopf непосредственно перед въездом на прямую. Управляя автомобилем с такой динамикой, как у Volkswagen ID. R, надо быть очень решительным и не тормозить на этом участке».

Если Дюма сможет выполнить все необходимые условия и пройти круг идеально, его средняя скорость должна превысить 185 км/ч.

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AMSRUS
AMSRUS

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