Пересдачу экзамена ГИБДД введут при замене прав

Для замены прав с истекшим сроком действия возможно придется сдавать теоретическую часть экзамена в ГИБДД

Пересдачу экзамена ГИБДД хотят ввести для водителей, которым пришло время заменить водительское удостоверение, сообщает DEITA.RU. Руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников поддержал идею, уточнив, что необходима исключительно пересдача теоретической части.

Предполагается, что, если решение о переэкзаменовке будет принято, сначала она будет добровольной, так как на обязательную в современных условиях не хватит ресурсов.

При этом тех, кто решился подтвердить свои знания, будут поощрять. Один из видов поощрения — скидка на приобретение полиса ОСАГО.

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