Приложение Rolls-Royce Whispers

Владельцы Rolls-Royce вступают в самый закрытый членский клуб в мире

Whispers – цифровая вселенная Rolls-Royce

Приложение объединяет клиентов Rolls-Royce со всей планеты и создает безопасную платформу для общения

Whispers открывает ворота в мир роскошных событий, услуг и товаров

Входной билет в этот закрытый клуб – владение новым автомобилем Rolls-Royce

Клиенты Rolls-Royce – выдающиеся люди: предприниматели, новаторы, визионеры, главы государств, члены королевских семей, самые яркие звезды индустрии развлечений. Это граждане мира, ценители, меценаты, филантропы, коллекционеры редких предметов роскоши – люди, чьи возможности не ограничены временем и деньгами

Они ценят способность Rolls-Royce удивлять и вдохновлять. Люди этого уровня не привязаны к одному городу и много путешествуют, из-за чего искали новый способ удерживать связь с маркой и миром роскошных впечатлений, которая она открывает. Безусловно, у владельцев Rolls-Royce есть доступ к консьерж-сервисам, услугам персональных покупателей и консультантов, но они ждали от Rolls-Royce чего-то исключительного – превосходящего все, с чем они были знакомы ранее.

Ответом стало Whispers. Цифровое измерение Rolls-Royce, открывающее ворота в мир абсолютной роскоши.

Приложение было запущено в пилотном режиме около двух лет назад для ограниченного числа клиентов. После фазы тестирования команда собрала обратную связь и продолжила доработку приложения в тесном контакте с пользователями. Сегодня доступ к Whispers становится открытым для клиентов в Великобритании, Европе, на Ближнем Востоке и в Соединенных Штатах.

Только владельцы новых автомобилей Rolls-Royce смогут стать участниками Whispers – самого привилегированного членского клуба в мире.

Всемирное сообщество единомышленников

Приложение Whispers открывает доступ к бесценным событиям, неожиданным возможностям, ранее неизведанным местам, а также закрытым предпоказам от Rolls-Royce и статьям от имени марки. Но главное – приложение создает безопасную платформу для общения между самыми выдающимися людьми нашего времени. Whispers позволяет беседовать с другими владельцами Rolls-Royce, Исполнительным директором и членами Совета директоров Rolls-Royce Motor Cars. Они смогут обмениваться контактами, делиться возможностями для бизнеса и укреплять связи, совместно меняя мир.

Коллекция изумительных и порой экстравагантных предложений

Команда Rolls-Royce тщательно подбирает роскошные возможности, которые призваны удивлять и вдохновлять клиентов марки. Члены клуба могут разрабатывать и индивидуальные проекты. Например, вместе с экспертами спроектировать собственную гоночную трассу или заказать игровой набор «Монополия» по мотивам их собственного бизнеса активов. Хотите развлечений? Забронируйте приватное выступление нью-йоркского филармонического оркестра. Закажите портрет вашего питомца. Разработайте ваш персональный дизайн клатча.

С Whispers можно подобрать редкий товар или услугу, не выходя из дома – от заказа трюфелей или икры до создания собственного вида коньяка.

Трансформирующие впечатления

Whispers открывает клиентам Rolls-Royce доступ к неординарным событиям. Побывать за кулисами «Грэмми», получить места в первом ряду на Неделе моды, прогуляться по красной дорожке на церемонии вручения премии «Оскар», посетить предпросмотр экспонатов художественной ярмарки Art Basel, встретиться с музыкантами на фестивале Коачелла, пообщаться со спортсменами на Уимблдоне или Олимпийских играх – все это возможно с Whispers.

Whispers – это и гид в мир роскошных путешествий. Одним нажатием кнопки клиенты могут забронировать место в составе экспедиции в Антарктиду или на африканское сафари. Организовать поездку на Art Weekend с просмотром частного собрания одного из самых престижных коллекционеров в мире. Отправиться на Конкурс элегантности Вилла д’Эсте. Заказать билет на закрытый ужин на заводе Rolls-Royce в Гудвуде. Забронировать частный тур по роскошным домам в сопровождении эксперта. Более того, члены сообщества Whispers получают доступ к закрытым предпоказам новых продуктов и предложений Rolls-Royce до их публичной премьеры.

Неизведанные жемчужины

Пользователи Whispers смогут делиться друг с другом рекомендациями новых или малоизвестных отелей, ресторанов, баров и клубов по всему миру. Сервис поможет в планировании маршрутов путешествия.

Пища для размышлений

Редакция Whispers регулярно делится статьями и обзорами на различные темы, например, о благотворительности, искусстве, культуре, спорте, бизнесе. Выборка материалов будет выдаваться согласно интересам, заданным в настройках профиля.

Whispers — это цифровая вселенная для клиентов Rolls-Royce, объединяющая самых влиятельных и выдающихся людей мира. Удивительный, вдохновляющий, недоступный для окружающих мир тщательно отобранных роскошных предложений. Все это Whispers – самый привилегированный закрытый членский клуб в мире.