Гоночные автомобили Nissan для нового сезона Формулы E будут выглядеть в японском стиле

Команда Nissan e.dams представила выполненную в японских традициях раскраску своих гоночных автомобилей для шестого сезона электромобильного чемпионата, проводящегося на городских трассах

«Болиды» Nissan для нового сезона Формулы Е будут выглядеть в японском стиле. В этих гонках, проводящихся на городских трассах, компания продолжит демонстрировать мощь и динамику своих электромобильных технологий.

Сегодня в Йокогаме компания Nissan представила новую раскраску своих гоночных электромобилей, которые примут участие в шестом сезоне чемпионата ABB FIA Формула E. Черно-красно-белая схема окраски создана под влиянием традиционного японского кимоно – символа долголетия и благополучия. Такую же схему окраски получит и Nissan LEAF NISMO RC – двухмоторный электрический спорт-кар, построенный на базе Nissan LEAF.

«Мы приближаемся к началу нашего второго сезона соревнований Формулы E, и наша команда дизайнеров предложила новый облик автомобиля, который подчеркивает японское наследие и яркую технологическую «ДНК», – сказал Альфонсо Альбайса (Alfonso Albaisa), старший вице-президент Nissan по глобальному дизайну. – Мы выполнили нашу культовую красно-черно-белую цветовую схему Nissan racing в диагональных линиях, повторяющих покрой кимоно, что создает динамичное и мощное впечатление».

Компания Nissan предложила более чем сорока своим дизайнерам, работающим на ключевых рынках по всему миру, представить свое видение концепции нового дизайна.

Гонщики команды Nissan e.dams Себастьян Буэми (Sebastien Buemi) и Оливер Роуленд (Oliver Rowland) будут выступать за нее и в следующем сезоне. Компания Nissan пришла в этот чемпионат, чтобы продемонстрировать свои технологии автомобилей с нулевым уровнем выбросов и свое видение Nissan Intelligent Mobility, а также накопить опыт, который будет использоваться для разработки лучших дорожных автомобилей для клиентов.

В пятом сезоне чемпионата команда добилась вице-чемпионского звания, завоевала шесть подиумов (в том числе – в последних пяти гонках подряд) и шесть поул-позиций (больше, чем у любого из конкурентов), 16 раз выходя в Суперпоул. Буэми и Роуленд на пару принесли команде Nissan e.dams славу лучшей в квалификациях. На финальном этапе в Нью-Йорке команде удалось добыть первую в ее истории победу.

К шестому сезону Nissan подготовила новую силовую установку, полностью соответствующую изменившемуся техническому регламенту соревнований. Она пришла на смену силовой установке с двумя электромоторами, которая в составе шасси автомобилей Nissan e.dams в пятом сезоне продемонстрировала рекордные показатели.

«Второй сезон иногда сложнее, чем первый, – сказал Майкл Каркамо (Michael Carcamo), глобальный директор Nissan по моторным видам спорта. – Из-за перехода на одномоторную силовую установку у нас было много работы в межсезонье. Мы будем использовать весь накопленный по ходу пятого сезона опыт, чтобы улучшить наш автомобиль, сделав еще больший акцент на управлении аккумуляторными батареями и расходом энергии».

Команда Nissan e.dams вернулась на гоночную трассу на предсезонных тестах, проходивших в испанской Валенсии. За все три дня тестовых заездов команда входила в десятку по показанному времени.

«Финишировать в прошлом году вторым в чемпионате было здорово, – говорит Буэми, ставший рекордсменом Формулы Е по количеству поул-позиций, лучших кругов и побед. – Наша цель на этот год – борьба за чемпионский титул».

Роуленд, признанный по итогам прошлого сезона лучшим новичком серии и завоевавший три поул-позиции и два подиума, разделяет энтузиазм Буэми.

«Я очень благодарен Nissan за то, что они рискнули взять меня в команду в прошлом году, ведь я тогда был совсем новичок, да еще и припозднился, – говорит Роуленд. – Я счастлив, что у нас все получилось. Не могу дождаться, когда вновь сяду за руль, чтобы двигаться дальше».

Шестой сезон Формулы Е стартует в следующем месяце в Саудовской Аравии. 14 гонок пройдут в 12 городах. Финальный этап, состоящий из двух гонок, пройдет в Лондоне. В этом году гонки Формулы Е впервые пройдут в Сеуле, Джакарте и Лондоне. Лондонская гонка будет проводиться на территории выставочного центра Excel London.