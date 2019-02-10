Уже летом на рынок выйдет обновленный Renault Captur

В основу Renault Captur новой генерации ляжет улучшенная архитектура CMF-B, на которой построили новый Clio. Самым ожидаемым нововведением станет гибридный двигатель, который работает на базе аккумуляторов на 9,8 кВт.

Европейская версия популярного кроссовера Renault Captur, занимающего компактный сегмент, получит обновление уже летом этого года. Пока подробностей не много, но судя по некоторым заявлениям компании — переработка получится масштабной. Как минимум, модель сменит платформу на модифицированную версию CMF-B, уже ставшей основой для нового Clio.

Смена платформы позволит компании несколько снизить массу автомобиля, увеличить жесткость кузова, а следовательно и безопасность, добавить новое оборудование, а также установить аккумуляторную батарею почти на 10 кВт*часов. Новая версия получит гибридную силовую установку с запасом хода на электричестве до 50 км. В качестве силового агрегата предполагается установка моторов 1,0, 1,3 и 1,5 литра, но подробности и характеристики пока неизвестны. Также неизвестно, какая трансмиссия будет предложена в пане с моторами.

Также логично предположить, что модель изменит свой внешний облик, интерьер получит переработку дизайна, а также новые материалы отделки. В продаже кроссовер будет до конца года, но в Россию поставки не планируются, у нас есть собственный Renault Kapture.

Тем временем Renault готовит пикап на базе новой версии кроссовера Duster. Модель будет полностью новой, и не станет локализованной версией бразильского Oroch. На данный момент разработка ведется в румынском подразделении технического центра Renault.

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