Стартуют продажи обновленной модели Skoda Superb – что поменялось?

ŠKODA AUTO Россия объявляет старт продаж и официальные цены на обновленный SUPERB

ŠKODA AUTO Россия объявляет старт продаж обновленного флагмана чешского бренда – ŠKODA SUPERB. Модель выделяется современным дизайном и высоким уровнем технического оснащения. Новинка марки предлагается в кузове лифтбек и универсал, а также в версиях SportLine и Laurin & Klement. ŠKODA SUPERB будет доступен в трех комплектациях: Active*, Ambition и Style.

Флагман чешского бренда будет оснащаться бензиновыми двигателями объемом от 1,4 л до 2,0 л и мощностью от 150 л.с. до 280 л.с. в сочетании с коробками передач 6-МКПП, DSG-6 или DSG-7.

«ŠKODA SUPERB – флагман чешского бренда, который полностью соответствует девизу основателей марки: «Только лучшее для наших клиентов», – комментирует Ян Прохазка, глава марки ŠKODA в России. – Обновленный SUPERB сохранил свои традиционные достоинства – элегантный дизайн и непревзойденный комфорт в салоне, – вместе с тем став еще более инновационным с точки зрения технологий».

Премьера обновленного ŠKODA SUPERB третьего поколения состоялась в мае этого года в Братиславе. Для российских клиентов будут доступны два варианта кузова, лифтбек и универсал, а также две специальные версии модели: динамичная SportLine и эксклюзивная Laurin & Klement. Приобрести флагман чешской марки можно будет в трех комплектациях – Active, Ambition и Style.

В обновленном SUPERB сделан особый акцент на роль высоких технологий в комфорте и безопасности поездки. В центре внимания – впервые доступная на модели ŠKODA инновационная система освещения, элемент базового оснащения комплектации Style. Это полностью светодиодные матричные фары новой формы, которые автоматически адаптируются к дорожной ситуации и погодным условиям. Матричная система позволяет водителю оставлять включенным дальний свет, не ослепляя других участников движения; кроме того, с ней SUPERB может автоматически распознавать попутный и встречный транспорт, пешеходов и объекты, отражающие свет. Задние фонари автомобиля, также светодиодные, оснащены динамическими указателями поворота.

Добавились и новые технологии, традиционно доступные для автомобилей более высокого класса. Так, опциональная система бесключевого доступа KESSY теперь позволяет открыть первой любую из четырех дверей обновленного SUPERB. Кроме того, впервые для этой модели доступна более совершенная система Side Assist, предупреждающая водителя об автомобилях, находящихся в слепой зоне на расстоянии до 70 метров. На выбор предложены три мультимедийные системы, две из которых оснащены навигацией, доступна цифровая приборная панель с различными режимами отображения информации. В зависимости от * комплектации для автомобиля доступно около 30 решений в духе Simply Clever, три из которых абсолютно новые: увеличенный бокс для телефона, позволяющий пользоваться беспроводной зарядкой, органайзер под фальшполом багажника и опциональный органайзер в багажном отделении с передвижной горизонтальной поперечиной на регулируемом фальшполу.

Флагман чешского бренда обладает невероятно просторными для своего класса салоном и багажником – 584 л для лифтбека и 619 л для универсала. При этом дизайн автомобиля как изнутри, так и снаружи стал еще более утонченным. Хромированная полоса соединяет задние фонари на крышке багажника, где теперь размещена крупная надпись ŠKODA; хромированную же отделку получили воздухозаборник, дверные панели, ручки дверей и приборная панель.

Особая атмосфера в салоне создается благодаря новому интерьеру: декоративные вставки и сиденья из кожи и искусственной замши с контрастной строчкой делают образ автомобиля утонченным и изысканным. Высокотехнологичное оснащение нового SUPERB также подчеркнуто в оформлении: здесь главной деталью стал светодиодный проектор, отображающий логотип ŠKODA на земле, когда открыты двери. Образ автомобиля дополняют новые колесные диски диаметром 18’’, а также новые цвета кузова – черный Crystal Black и синий Race Blue.

В России для автомобилей будут предлагаться четыре бензиновых двигателя:

1,4 TSI / 150 л.с.1, максимальная скорость 220 км/ч, разгон до 100 км/ч за 8,62,3 с, расход топлива в смешанном цикле 6,02,3 л / 100 км, выбросы CO2 1402,3 г/км, сочетается с 6-МКПП и DSG-7.

2,0 TSI / 190 л.с., максимальная скорость 239 км/ч, разгон до 100 км/ч за 7,72 с, расход топлива в смешанном цикле 6,42 л/100 км, выбросы CO2 1472 г/км, сочетается с DSG-7.

2,0 TSI / 220 л.с.1, максимальная скорость 247 км/ч, разгон до 100 км/ч за 72 с, расход топлива в смешанном цикле 7,12 л/100 км, выбросы CO2 1622 г/км, сочетается с DSG-6.

2,0 TSI / 280 л.с.1, максимальная скорость 250 км/ч, разгон до 100 км/ч за 6,02 с, расход топлива в смешанном цикле 7,62 л/100 км, выбросы CO2 1742 г/км, сочетается с DSG-6.

Российские цены на модель ŠKODA SUPERB: