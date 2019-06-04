Новейшие Cadillac CT4-V и CT5-V вышли на гоночную трассу Гран-при Детройта

В ходе прошедшего в Мичигане соревнования Chevrolet Detroit Grand Prix на гоночную трассу вышли новейшие Cadillac CT4-V и CT5-V в лёгком камуфляже, который может намекать на выход ещё более мощных версий седанов.

Совсем недавно Cadillac презентовал пару «горячих» моделей линейки V-Series: новые седаны CT4-V и CT5-V. Оба они построены на заднеприводной платформе Alpha 2 с опциональным полным приводом, спортивной подвеской, 10-ступенчатыми автоматическими коробками передач и задним дифференциалом повышенного трения.

CT4-V оснащён 2,7-литровой «турбочетвёркой» мощностью 324 лошадиных силы, а CT5-V получил 3-литровый V6 с битурбонаддувом мощностью 360 сил. Прямо скажем, не очень впечатляет по нынешним временам, особенно для автомобилей, которые позиционируются производителем как «заряженные» версии.

Однако «Кадиллак», похоже, всё-таки не намерен на этом остановиться, потому что на гонках Chevrolet Detroit Grand Prix производитель заинтриговал зрителей парой таинственных прототипов V-серии, за рулём которых были президент General Motors Марк Ройс и вице-президент концерна Кен Моррис. Седаны отличались закамуфлированной передней частью с увеличенными сплиттерами и мелкими деталями на кузове – вроде вентиляционных отверстий на крыльях.

Ждём на CT4-V и CT5-V могучий 4,2-литровый V8 с битурбонаддувом от CT6-V? Почему бы и нет, ведь топовая версия флагманского седана CT6 будет выпущена всего в 275 экземплярах, после чего её производство будет прекращено.

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