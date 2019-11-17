Hyundai начнет выпуск пикапа Santa Cruz в 2021 году

Производство новой модели будет запущено на заводе Hyundai в Монтгомери, штат Алабама

Новый пикап встанет на один конвейер с кроссовером Santa Fe и седанами Sonata и Elantra.

Стало известно, что организация производства новой модели потребует расширения производственных мощностей на сумму около 410 миллионов долларов. Например, планируется организовать дополнительные площади в цехах штамповки, сварки и обработки деталей, а также увеличить штат сотрудников предприятия еще на 1000 человек.

“С выходом пикапа Santa Cruz компания откроет совершенно новый для себя сегмент, способный закрыть потребность молодой аудитории в компактном, в меру утилитарном и стильном грузовом внедорожник”, – поясняют в компании.

Пикап станет серийным воплощением концепта Santa Cruz, представленного на автосалоне в Детройте в 2015 году. Ожидается, что модель получит традиционную для таких машин раму лестничного типа, несколько типов привода и разные конфигурации кабины.