Hyundai начнет выпуск пикапа Santa Cruz в 2021 году

Новый пикап встанет на один конвейер с кроссовером Santa Fe и седанами Sonata и Elantra.
Стало известно, что организация производства новой модели потребует расширения производственных мощностей на сумму около 410 миллионов долларов. Например, планируется организовать дополнительные площади в цехах штамповки, сварки и обработки деталей, а также увеличить штат сотрудников предприятия еще на 1000 человек.
“С выходом пикапа Santa Cruz компания откроет совершенно новый для себя сегмент, способный закрыть потребность молодой аудитории в компактном, в меру утилитарном и стильном грузовом внедорожник”, – поясняют в компании.
Пикап станет серийным воплощением концепта Santa Cruz, представленного на автосалоне в Детройте в 2015 году. Ожидается, что модель получит традиционную для таких машин раму лестничного типа, несколько типов привода и разные конфигурации кабины.
C 2014 года www.amsrus.ru
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