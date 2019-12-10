Расширение проекта Hyundai Безопасная дорога в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге более 170 педагогов детских садов прошли обучение в рамках реализации социально-образовательного проекта для всей семьи Безопасная дорога, разработанного по инициативе компании Hyundai

В процессе обучения педагоги познакомились со спецификой реализации проекта Безопасная дорога, повторили правила дорожного движения и безопасного поведения на дорогах, а также изучили особенности мониторинга и оценки эффективности проекта. По завершении воспитатели из 23 детских садов начнут работу по проекту Безопасная дорога с новыми участниками проекта: всего более 1800 детей и их родителей.

На торжественной церемонии вручения сертификатов присутствовали Административный директор завода Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус Казмерчук Андрей, заместитель начальника отдела пропаганды по безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СПб Клячкова Наталья, специалист 1-й категории Отдела воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга Бушаев Алексей.

В конце 2017 года компания Хендэ Мотор СНГ запустила уникальный социально-образовательный проект для всей семьи Безопасная дорога для реализации в дошкольных образовательных организациях. Цель проекта – способствовать формированию культуры безопасного поведения на дорогах у детей дошкольного возраста и их родителей и снижению количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В 2019 году к реализации проекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области присоединился завод Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус.

В рамках проекта в течение двух лет воспитатели детских учреждений проводят специально разработанные интерактивные занятия для детей по формированию культуры безопасного поведения на дорогах, а также кейс-клубы и семинары для родителей, внедряют семейные игровые практики по дорожной безопасности. В рамках реализации проекта каждое учреждение получило обширный методический набор, включая образовательные материалы и пособия, дидактические карточки, электронный архив с наглядными материалами и видео, игры и семейные задания для проведения занятий и обучающих экспериментов по дорожной безопасности.

С 2017 года проект реализуется в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В сентябре 2019 года к проекту присоединились Республика Башкортостан, Новосибирская, Архангельская области и Красноярский край, а также новые участники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Образовательная концепция проекта Безопасная дорога получила поддержку Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России.