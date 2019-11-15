Bentley Continental GT Number 9 Edition уже в России

Три уникальных Bentley Continental GT Number 9 Edition доступны в Москве

Всего 100 гоночных автомобилей серии изготовлено вручную мастерами ателье Mulliner

На создание коллекционного Continental GT Number 9 Edition дизайнеров вдохновило великое гоночное наследие Bentley

Компания Bentley представляет в России коллекционный Continental GT Number 9 Edition от Mulliner. В мире выпущено всего сто этих уникальных гоночных автомобилей, три из которых в цвете Viridian эксклюзивно представлены в Москве

Кристиан Шлик, глава марки Bentley в России, отмечает: «Уникальный Continental GT Number 9 Edition вдохновлен гоночной историей марки Bentley и создан для истинных ценителей высокого автомобильного искусства. Мы рады представить автомобили этой эксклюзивной лимитированной серии российским клиентам и уверены, что они станут особенным, знаковым дополнением их коллекций».

Bentley Continental GT Number 9 Edition от Mulliner – это дань памяти сэру Генри Ральфу Стэнли «Тиму Биркину», одному из первых Bentley Boys 1920-х и 30-х годов. Сэр Биркин был клиентом Bentley, инвестором и гонщиком, полным энтузиазма, предпринимательского духа и амбиций.

Каждый коллекционный Continental GT Number 9 Edition от Mulliner несет в себе частичку легендарного спортивного автомобиля Биркина Blower №9, который принимал участие в гонке «24 часа Ле-Мана» 1930 года и снискал славу культового гоночного Bentley довоенных лет. Настоящий «артефакт» – деревянную вставку из сиденья, которое было заменено во время реставрации, – мастера ателье Mulliner поместили в середину панели приборов поворотного дисплея каждого коллекционного автомобиля.

Bentley Continental GT Number 9 Edition от Mulliner – самый роскошный Gran Turismo в мире – получил особый набор уникальных элементов, которые прославляют блистательное гоночное прошлое британской марки. Лимитированная серия отличается эмблемами «No.9» и «девяткой» на решетке радиатора.

Кузов модели выполнен в эксклюзивном зеленом цвете Viridian, автомобиль также оснащен уникальным набором опций Blackline и элементами из карбона. Интерьер Continental GT Number 9 Edition от Mulliner исполнен в коже оттенка Cumbrian Green с более глянцевой поверхностью сидений, панелей дверей и в других частях салона. Подголовники и дверные панели уникального автомобиля украшает тисненый логотип «В», такой же, как и на дверях модели Blower 1930 года выпуска. Каждый из ста автомобилей получил покрытые 18-каратным золотом рукоятки дефлекторов, выполненные в стиле регистров органа, как на Blower №9, и накладки порогов с надписью «1 of 100» («Один из 100»).

На передней панели Continental GT Number 9 Edition использовано специальное покрытие Engine Spin, которое также широко использовалось в отделке гоночных автомобилей и самолетов в 1920-х и 1930-х годах из-за его низкой светоотражающей способности. Центральную консоль украшают эксклюзивные часы марки Jaeger, которые были выпущены в рамках партнерства ателье Mulliner и этого британского часового бренда. Они созданы по мотивам циферблата оригинального Blower №9 и изготовлены по тем же технологиям, что и часы гоночных автомобилей прошлого века.