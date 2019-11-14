Hyundai Motorsport впервые выиграла Чемпионат мира FIA по ралли

Команда завершила сезон 2019 года на верхней строчке зачета производителей с отрывом в 18 очков от ближайших преследователей

Победа оказалась немного «скомканной» из-за отмены последнего этапа сезона 2019 года в Австралии. Причиной тому стали опустошительные лесные пожары в Новом Южном Уэльсе.

За 2019 год Hyundai Motorsport смогла одержать четыре победы: на этапах Ралли Тур-де-Корс (о. Корсика, Франция), Ралли Аргентина, Ралли Италия-Сардиния и Ралли Испания. Экипажи команды 13 раз поднималась на пьедестал. Этот сезон стал одним из самых успешных и ярких для спортсменов, благодаря автомобилю Hyundai i20 Coupe WRC, который отлично показал себя на всех типах покрытий.

Дуэт Тьерри Невилля и Николя Жильсуля записал на свой счет три победы, а Невилль закончил сезон на втором месте в личном зачете пилотов.

«Мы проделали удивительный путь, и я с огромной радостью могу теперь говорить, что мы победили в Чемпионате мира FIA по ралли, – поделился впечатлениями Тьерри Невилль. — Мы пережили множество ярких моментов за это время, каждая победа имела огромное значение. Команда сильно выросла в профессиональном плане за эти шесть сезонов. У нас великолепный коллектив увлеченных и талантливых специалистов, и этот результат — достижение каждого из них».

Дани Сордо и Карлос дель Баррио одержали свою первую победу под флагом Hyundai Shell Mobis World Rally Team в Сардинии.

«Победа Hyundai Motorsport в зачете производителей в Чемпионате мира FIA по ралли очень важна и для меня, и для Карлоса, — рассказывает Дани Сордо. — Я пришел в команду шесть лет назад, и все это время мы упорно работали, чтобы достичь этой цели. Мы возглавляли турнирную таблицу на протяжении большей части этого сезона, и я считаю, что команда получила титул по праву. Я видел, как с каждым сезоном дружная семья Hyundai Motorsport растет и прогрессирует. Мне очень приятно, что мы наконец стали чемпионами!»

Андреас Миккельсен и Андерс Егерь-Амланд три раза поднимались на пьедестал и помогли команде показать свой лучший результат сезона в золотом дубле на Ралли Аргентины. Себастьян Лёб и Даниэль Элена также попали в первую тройку в Чили, подтвердив высочайший общий уровень команды в этом году.

Победа на Чемпионате в зачёте конструкторов стала результатом интенсивной и целенаправленной работы всего коллектива.

«Hyundai Motorsport по-настоящему прониклась духом Hyundai и нашего спортивного бренда N, — отметил Томас Шемера, исполнительный вице-президент Hyundai Motor Group и глава Группы по продуктовому развитию. — Мы с огромным интересом следили за успехами команды на протяжении нескольких сезонов, и её влияние на серийные автомобили Hyundai невозможно недооценить. В условиях жесточайшей конкуренции команда целеустремленно двигалась вперед и ее усилия окупились сполна первым в истории Hyundai титулом WRC. Автоспорт всегда идет рука об руку с производством спортивных автомобилей для массового рынка. В дальнейшем мы хотим поделиться этим ощущением победителей со своими клиентами во всем мире, чтобы за рулем автомобилей Hyundai они получили больше удовольствия».

В начале 2019 под руководством директора команды Андреа Адамо перед Hyundai Motorsport была поставлена цель: борьба за первый чемпионский титул. Несмотря на ощутимое давление со стороны конкурентов, они смогли выйти на первое место, сохранить, а затем и увеличить отрыв от преследователей.

«Я счастлив, что команда завоевала Кубок конструкторов, хоть и в необычной ситуации. В этом году было очевидно, что каждый в команде прилагал все усилия, чтобы претворить эту мечту в реальность, — подчеркнул пилот Крейг Брин. — Команда действовала стратегически верно, ставила разных пилотов на разные гонки, и это помогло нам в решении главной задачи. Спасибо команде, что часть этой работы была поручена нам».

Во время межсезонье команда Hyundai Motorsport в плотную займется подготовкой к Чемпионату мира FIA по ралли 2020, немного изменив состав пилотов.