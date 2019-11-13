Volvo Сar Russia объявила о повышении цен на свои автомобили

Volvo Сar Russia объявила о повышении цен на свои автомобили
Ноябрь 13 17:11 2019

В среднем по всему модельному ряду комплектации подорожают на 1,1%. Стоимость опций и пакетов для всех моделей шведской компании останется без изменений

«Несмотря на существенный рост продаж, который Volvo демонстрирует в этом году, в целом ситуация на рынке не даёт поводов для оптимизма. Поэтому мы подошли к вопросу корректировки прайс-листа максимально аккуратно. Вместе с тем, мы надеемся, что слухи об увеличении утилизационного сбора в новом году так и останутся слухами. В противном случае, нам придётся дополнительно увеличить цены», – поясняет Алексей Тарасов, коммерческий директор Volvo Car Russia.

В зависимости от модели и двигателя автомобиля изменение в цене составит от 45 000 до 80 000 рублей.  Дизельные версии D4 и D5 кроссовера XC60 подорожают сильнее всего.

Ниже приведены новые предполагаемые розничные цены на все доступные для заказа модели и версии без учёта стоимости дополнительного оборудования и скидок, применяемых по программам поддержки продаж.Volvo повышение цен

Volvo повышение цен

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Volvo
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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