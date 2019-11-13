В Смоленске открылся дилерский центр Toyota

Toyota продолжает развитие дилерской сети, открывая новые центры в различных городах рядом с ключевыми городскими магистралями

Смоленск стал новой точкой на карте дилерских центров Toyota, так как является крупным административным, промышленным и культурным центром. Toyota Центр Смоленск удобно расположен на улице Кутузова в Заднепровском районе города, между двумя крупными магистралями — Минским и Московским шоссе.

Общая площадь территории дилерского центра составляет почти полтора гектара, а площадь зданий превышает 3103 кв. м. Просторный шоурум площадью 758 кв. м позволяет вместить весь модельный ряд, а удобная сервисная зона с восемью слесарными постами, четырьмя постами кузовного ремонта и отдельной покрасочной камерой дает возможность провести ремонт автомобиля в короткие сроки и в соответствии с высокими стандартами Toyota.

В новом дилерском центре работают 65 сотрудников – все они прошли обучение по системе Toyota. Система подготовки специалистов сервиса Toyota является уникальной среди автопроизводителей и вносит значимый вклад в формирования высоких стандартов отрасли.

Toyota Центр Смоленск предлагает полный ассортимент дополнительных услуг для максимального комфорта клиента. В него входят услуги по кредитованию в Toyota Банк, лизингу от Toyota Лизинг, страхованию, удаленному урегулированию убытков, возможность проведения тест-драйва, гарантийного и послегарантийного обслуживания автомобилей Toyota, удобный процесс обмена автомобилей с пробегом на новые по программе Toyota Trade-in и прочие услуги.