Делегация из Москвы посетила завод Мan в Турции

В рамках рабочего визита делегация Правительства г. Москвы посетили завод MAN в Турции

MAN продемонстрировал технологичную организацию производства – современность, безопасность и немецкая система контроля качества

Руководство “МАН Трак энд Бас РУС”, а также руководство завода MAN в Турции провели официальный прием делегации Правительства города Москвы и ознакомили гостей с одной из главных производственных площадок автобусов немецкого автоконцерна

Завод MAN в Анкаре — крупнейшее предприятие по сборке автобусов немецкого концерна. История MAN Türkiye A.Ş. насчитывает уже более 50 лет, за которые предприятие выросло до крупной инновационной площадки с собственным исследовательским центром. Каждый день с конвейера этого завода сходят новые автобусы MAN и NEOPLAN. Производственные мощности занимают 317 000 квадратных метров, а на заводе работает 2752 специалиста.

«‎Завод MAN в Турции — это центр компетенций, в котором мы создаем автобусы различных типов. Благодаря уникальной системе управления производством MAN, мы обеспечиваем высокое качество продукции и своевременные поставки техники, постоянно совершенствуем эти показатели. Наше предприятие продолжает быть современным и динамично развивающимся, поэтому мы стараемся обеспечить индивидуальный подход для каждого из наших клиентов», — комментирует Уфюк Догрусоз, Генеральный директор завода, который лично провел экскурсию для российской делегации.

Максим Станиславович Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта, а также Владимир Владимирович Ефимов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений возглавили рабочую группу со стороны Правительства г. Москвы. В рамках рабочего визита делегация посетила сборочный цех и цех антикоррозийной обработки кузовов (KTL).

«Мы ожидаем, что рост товарооборота между Москвой и Турцией по итогам текущего года составит более 11%, что позволит Турции подняться на одну позицию в списке партнеров Москвы среди стран дальнего зарубежья – с 6 на 5 место», – отметил вице-мэр Москвы по экономике Владимир Ефимов. По его словам, Москва и Анкара находятся в постоянном диалоге по улучшению условий ведения бизнеса. «Данные по росту взаимной торговли подтверждают, что мы двигаемся в правильном направлении в упразднении административных барьеров и упрощении расчетов между нашими странами», – подчеркнул Владимир Ефимов.

Российское представительство MAN возглавили Павел Юрьевич Селев, Коммерческий директор МАН Трак энд Бас РУС, Петр Ильич Кац, Директор по сервису и гарантийному обслуживанию, а также Антон Владимирович Сурин, Старший менеджер по продажам автобусов и двигателей.

Совместно с руководством предприятия они представили современные технические решения, благодаря которым производственная площадка в Турции стала одной из главных в структуре немецкого автоконцерна. Делегации был продемонстрирован полный цикл производства городских, междугородних и туристических автобусов MAN и Neoplan.

На сегодняшний день на площадке MAN в Турции выпускаются вся линейка премиальных автобусов MAN, актуальных для России. А именно модели: MAN Lion’s Coach MAN Lion’s Intercity, Neoplan Tourliner, Neoplan Cityliner.

В общей сложности ежегодно с конвейера завода MAN в Анкаре сходит более 3000 автобусов. В 2012 году на предприятии был открыт собственный R&D-центр, в котором трудится команда конструкторов, аналитиков, а также проводятся тесты автобусов. Вниманию делегации были представлены готовые автобусы, производимые для рынка Российской Федерации.