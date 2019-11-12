Питер Андерссон покинет пост генерального директора Man Truck and Bus в России

Генеральный директор MAN Truck and Bus в России принял решение покинуть свой пост. Временно исполняющим обязанности главы компании с 15 января будет назначен финансовый директор — Лоренцо Менальдо

Карьера Питера Андерсона в сфере коммерческого транспорта началась в 1996 году. До перехода в ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Питер Андерссон занимал высшие руководящие должности в компаниях-производителях коммерческой техники, в том числе в России.

Пост главы Российского офиса немецкого концерна MAN Truck & Bus г-н Андерссон занимает с января 2016 года.

За это время компания MAN Truck and Bus достигла больших успехов:

Начиная с 2017 года MAN входит в тройку лучших компаний по продажам на Российском рынке среди европейских производителей В7.

Занимает лидирующие позиции по продажам на рынке автобусов в сегментах премиальных междугородних и туристических перевозок.

Достигла 2-х кратного увеличения продаж поддержанной техники MAN TopUsed. Российское представительство отмечено международными наградами «Лучший рынок MAN TopUsed» в мире в 2017 и 2018 гг.

3-х кратный рост оборота по сервисным контрактам MAN и услуг по пост продажному обслуживанию, а также существенный рост продаж оригинальных запасных частей MAN.

«Мне удалось стать частью невероятной команды единомышленников, профессионалов и настоящих амбассадоров своего дела. И сегодня, я как никогда уверен, что эта команда справится со всеми поставленными задачами, даже без моего участия. Иначе не принял бы это решение. Я очень благодарен всей компании MAN Truck and Bus. Желаю только успехов и удачи в реализации всех амбициозных планов» – прокомментировал свое решение Питер Андерссон.

MAN Truck and Bus благодарит Питера Андерссона за его вклад в развитие компании на Российском рынке и желает ему дальнейших успехов в любой его деятельности.