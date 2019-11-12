Питер Андерссон покинет пост генерального директора Man Truck and Bus в России

Карьера Питера Андерсона в сфере коммерческого транспорта началась в 1996 году. До перехода в ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Питер Андерссон занимал высшие руководящие должности в компаниях-производителях коммерческой техники, в том числе в России.
Пост главы Российского офиса немецкого концерна MAN Truck & Bus г-н Андерссон занимает с января 2016 года.
«Мне удалось стать частью невероятной команды единомышленников, профессионалов и настоящих амбассадоров своего дела. И сегодня, я как никогда уверен, что эта команда справится со всеми поставленными задачами, даже без моего участия. Иначе не принял бы это решение. Я очень благодарен всей компании MAN Truck and Bus. Желаю только успехов и удачи в реализации всех амбициозных планов» – прокомментировал свое решение Питер Андерссон.
MAN Truck and Bus благодарит Питера Андерссона за его вклад в развитие компании на Российском рынке и желает ему дальнейших успехов в любой его деятельности.
C 2014 года www.amsrus.ru
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