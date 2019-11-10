Московские таксомоторные компании получат более 200 миллионов рублей из городского бюджета

Эта сумма пойдет на частичное возмещение расходов, связанных с обновлением автопарка.

В этом году власти Москвы выделили из городского бюджета всем компаниям такси, имеющим разрешение на перевозки в столице, субсидии в размере около 200 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

“Москва – единственный город в России, где выделяют субсидии для такси. В этом году из бюджета города на субсидию выделено 201,5 миллиона рублей. Эта сумма частично возместит расходы на приобретение более 10 тысяч автомобилей такси”, – сказал заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

В целом за 7 лет в Москве уже выдано около 1 миллиарда рублей на приобретение новых автомобилей. Субсидии идут на оплату лизинговых платежей и процентов по кредитным договорам, которые таксомоторные компании заключили для приобретения легковых автомобилей. Город оплачивает до 15% от стоимости новых автомобилей, благодаря чему за прошедший период удалось обновить городской автопарк такси на 68%.

За последние несколько лет средний возраст легковых машин такси снизился более чем в 1,5 раза и теперь составляет 2,7 года. Парк такси в Москве – один из самых молодых в Европе.