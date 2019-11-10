Семиместный Volkswagen Tiguan Allspace появится в России

Удлинённая версия модели прошла процедуру сертификации в России

Tiguan Allspace, который сейчас производят в Мексике, был представлен ещё весной 2017 года. Данный кроссовер отличается увеличенной на 11 см колёсной базой, а общая длина автомобиля увеличена на 22 см — до 4,7 метра. В салоне автомобиля может быть пять или семь мест в зависимости от выбранной комплектации.

Ожидается, что на российском рынке Tiguan Allspace будет предлагаться только в дорогих вариантах: с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 180 или 220 л. с., семиступенчатой роботизированной коробкой и полным приводом.

Цены на новую версию пока остаются неизвестными, утверждает портал Автосреда. Предполагается, что версия Allspace будет дороже обычного Tiguan, который стоит, минимум, как минимум 2 099 000 рублей – в исполнении с двухлитровым двигателем.

Volkswagen Tiguan Allspace должен появиться у дилеров в ближайшие месяцы, но точная дата начала продаж пока не названа.