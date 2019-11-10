Haval F7x подарили фехтовальщице

Подготовка к самым важным спортивным стартам идет полным ходом. России нужны красивые победы! В преддверии главного спортивного события грядущего года HAVAL вдохновляет российских спортсменов

В ноябре в рамках мероприятия «Друзья большого спорта» исполнительный директор компании «Хавейл Мотор Рус», официального дистрибьютора автомобилей HAVAL в России, Жером Сего вручил ключи от нового купе-кроссовера HAVAL F7x знаменитой российской фехтовальщице, олимпийской чемпионке Яне Егорян.

Яна Егорян — заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка России, двукратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы в командном первенстве, двукратная чемпионка Олимпийских игр в личной и командной сабле. В 2020 году спортсменка в составе олимпийской сборной представит Россию на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

В спорте каждый день — это вызов. Вызов не только окружающим, но и самому себе. Каждый день — это новый шанс. Стать лучше, успеть, заявить о себе. Каждый день — это твой поединок с самим собой. HAVAL не только создает уникальные автомобили, сочетающие в себе инновации, надежность и доступность, но и вдохновляет покорять новые вершины, помогая выиграть любой поединок.