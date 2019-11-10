Volkswagen Коммерческие автомобили и чемпионат мира экстремальных лесорубов

Совершенное владение топором: в Праге состоялся захватывающий финал чемпионата мира STIHL TIMBERSPORTS® 2019

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили выступает партнером события с 2015 года

Победителем чемпионата мира стала команда из Австралии

В соревнованиях приняли участие представители 20 стран

В минувшие выходные в Чехии состоялось масштабное событие – чемпионат мира STIHL TIMBERSPORTS® 2019 при поддержке Volkswagen Коммерческие автомобили

Марка выступает партнером события уже четвертый год подряд. В результате захватывающей финальной борьбы, команда из Австралии вырвала победу у представителей Новой Зеландии, и стала чемпионом мира этого года.

STIHL TIMBERSPORTS® — серия международных экстремальных соревнований. Этот вид спорта развился из состязаний лесорубов в Австралии и Новой Зеландии, Канаде и США. В наши дни спортсмены соревнуются на национальном и международном уровнях в рамках трёх дисциплин с топором и трёх дисциплин с пилой. Springboard (требуется разрубить бревно, стоя на двух подножках, вставленных в него), Underhand Chop (стоя на коротком бревне, разрубить его топором надвое) и Standing Block Chop (разрубить топором закреплённое вертикально бревно) — классические дисциплины, позволяющие оценить мастерство работы топором. Соревнования проходят на время: побеждает тот, кто раньше закончил.

Чемпионат мира STIHL TIMBERSPORTS® впервые прошёл в Чешской Республике. Особую атмосферу создавали более 2 500 болельщиков из более чем 20 стран.

В яростной командной борьбе на выбывание сошлись представители 20 наций. Они соперничали в четырёх дисциплинах из шести: Stock Saw (требуется отпилить от бревна бензопилой два тонких диска), Single Buck (отпилить тонкий диск ручной пилой), Underhand Chop (стоя на коротком бревне, разрубить его топором надвое) и Standing Block Chop (разрубить топором закреплённое вертикально бревно). И хотя новых мировых рекордов не случилось, австралийцы на каждом этапе непрерывно поднимали планку, непрерывно поднимали планку, добиваясь победы с минимальным преимуществом и тем самым удерживая зрителей в напряжении.

Звездой завершившегося шоу следует признать нового чемпиона — австралийца Брейдена Мейера. 24-летнему спортсмену не было равных в дисциплине Underhand Chop в полуфинале, где его команда сошлась с командой из Польши. А в финале началось увлекательное противостояние австралийцев и их соседей из Новой Зеландии.

Новозеландцы рвались к победе, и удачное выступление Кайла Лемона в большом финале должно было им помочь. Однако первое место досталась австралийцам, выполнившим задания за 47,80 секунды. Представители Новой Зеландии потратили на него 49,79 секунды.

Брэд Де Лоса из австралийской команды прокомментировал победу: «У нас великолепная команда, и я счастлив быть её частью. Сегодня получалось не всё, но мы смогли собраться и опередить команду из Новой Зеландии в нужный момент, чтобы вновь стать чемпионами мира. Большего и желать нельзя». Кайл Лемон из Новой Зеландии отметил, что его команда не до конца реализовала свои возможности: «Идеально было бы занять первое место, но этого не случилось. Чуть позже мы обсудим с ребятами наше выступление. А сейчас хочу обратить внимание на то, что болельщики в этом году создали невероятную атмосферу, какой не было ни разу за семь или восемь лет, что я принимаю участие в чемпионате. Просто потрясающе!»

В малом финале TIMBERSPORTS® победила команда США, а команде из Польши досталось четвёртое место, самое высокое среди европейских команд.