МАЗ назвал цены на микроавтобус МАЗ-281040 и фургон МАЗ-365022. Конкуренты в панике?

Автомобили класса LCV от Минского автомобильного завода поступили в продажу по привлекательным ценам

Новейшая продукция Минского автомобильного завода – автомобили класса LCV – уже поступила на склад. Микроавтобусы МАЗ-281040 и фургоны МАЗ-365022 можно забрать прямо с завода в Минске. Цены никто уже не скрывает…

Итак, отпускная цена на микроавтобус МАЗ-281040 в стандартной комплектации – 62.196 рублей (с НДС, EXW г. Минск). Что завод предлагает за эти деньги? Кондиционер салона; круиз-контроль; аудиосистему; электростеклоподъемники и электрозеркала; центральный замок; задний парктроник; аппаратуру спутниковой навигации “ЭРА Глонасс”. Число пассажирских мест – 16 (14 в салоне, 2 – в кабине рядом с водителем). Кроме того, автобус оборудован сдвижной дверью с автоматически выдвигающейся подножкой для удобного доступа в салон.

За грузовой фургон МАЗ-365022-520-000 придется выложить 56.484 рубля (с НДС, EXW г. Минск). В комплектацию этой модификации также входят кондиционер, круиз-контроль, парктроник задний, электростеклоподъемники, электропривод зеркал, центральный замок, МР3-магнитола, задняя подножка. Объем грузового отсека – 12,2 м3. Технически допустимая грузоподъемность – 1430 кг.

Обе модели имеют унифицированный цельнометаллический кузов с интегрированной рамой – такое решение, как говорят, обеспечивает исключительную прочность и запас на перегруз.

Микроавтобус и фургон оснащаются одним и тем же турбодизельным двигателем JAC HFC4DE1-1D (рядная “четверка”; расположение переднее продольное). Его характеристики: рабочий объем цилиндров – 2746 см3; мощность – 149,5 л.с. (при 3200 об/мин); максимальный крутящий момент – 355,0 Н·м (при 1800-2600 об/мин). Экологический класс – Евро-5. Система выпуска – с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов селективного каталитического восстановления (SCR). Коробка передач – механическая 6-ступенчатая JAC LC6T32.

Подвеска: передняя – независимая пружинная, с поперечными рычагами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости; задняя – зависимая рессорная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Рулевое управление – с гидроусилителем.

Рабочая тормозная система – двухконтурная, с гидравлическим приводом и разделением на контуры передней и задней осей, с ABS и системой распределения тормозного усилия (EBD). Тормозные механизмы: передних колес – дисковые; задних колес – барабанные. Шины – 185/75 R16C.

Габаритные размеры обеих моделей одинаковые: длина – 6000 мм; ширина – 2100; высота – 2800 мм. База – 3570 мм. Полная масса – 4050 кг.

Сборка микроавтобусов МАЗ-281040 и фургонов МАЗ-365022, которые являются лицензионными копиями китайской модели JAC Sunray образца 2010 года, налажена на заводе “Брестмаш” (входит в состав холдинга “БЕЛАВТОМАЗ”). Машинокомплекты для сборки поставляет китайская госкорпорация JAC Motors.

Всего в этом году на “Брестмаше” планируется собрать 600 грузовых и пассажирских микроавтобусов. При выходе на проектную мощность сборочный цех “Брестмаша” будет собирать до 2 тыс. МАЗов класса LCV. В перспективе производство должно быть локализовано – планируется использование отечественных комплектующих, которые смогут поставлять холдинги “БЕЛАВТОМАЗ” и “Автокомпоненты”, концерн “Белнефтехим” и другие белорусские предприятия.

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