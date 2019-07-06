Automobili Lamborghini показывает рекордный рост продаж в первом полугодии 2019 года

Automobili Lamborghini сохраняет тенденцию к мировому росту продаж и увеличению количества переданных клиентам суперкаров.

За первые шесть месяцев 2019 финансового года (с 1 января по 30 июня) итальянский производитель передал покупателям по всему миру 4553 суперкара, что на 96% выше результата предыдущего года и превосходит суммарные показатели за весь 2017 год.

«Lamborghini остается в отличной форме. Рекордные показатели, достигнутые в пятый раз подряд за аналогичные периоды предыдущих лет, подтверждают стабильность нашей марки, продуктового портфеля и выбранной коммерческой стратегии. Наш супер-SUV Urus за первый полный год производства демонстрирует исключительную популярность и высокий спрос. Отличные результаты отмечены и в сегменте суперспорткаров. В связи с этим я хочу поблагодарить всех наших сотрудников за их энтузиазм, вовлеченность и профессионализм. Благодаря этому мы смогли достичь столь впечатляющих показателей», – отмечает Стефано Доменикали (Stefano Domenicali), председатель правления и генеральный директор Automobili Lamborghini.

Как и ожидалось, значительный вклад в общий рост продаж внес супер-SUV Urus. За первые шесть месяцев 2019 года было передано 2693 суперкроссовера.

Рекордные показатели были достигнуты в том числе благодаря суперспорткарам: их доля в общем объеме Lamborghini составила более 40%. Продажи Lamborghini Huracán достигли 1211 автомобилей, включая Huracán Performante и новый Huracán EVO, переданный первым клиентам в Европе в июне 2019 года. Популярность культовой флагманской модели Lamborghini Aventador с двигателем V12 сохраняется за счет версии Aventador SVJ – всего было передано клиентам 649 суперкаров.

Крупнейшим единым рынком сбыта для Lamborghini по-прежнему остается США, за ними следуют Китай, Великобритания, Япония и Германия. Самые высокие продажи в регионе продемонстрировала Америка – 1543 суперкара (+128%). В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается рост более чем в два раза или 1184 суперкара, а в регионе Европа, Ближний Восток и Африка клиентам были переданы 1826 суперкара (+67%). Рост продаж в России составил рекордные 192%.