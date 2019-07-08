На белорусско-польской границе ограничат движение

С 22 июля на пограничном переходе в Кузнице временно закроют направление на выезд из Польши в Беларусь. Это связано с дорожными работами на данном участке, который нужно расширить, как на сопредельной территории со стороны Гродненской области. После завершения работ на данном направлении, рабочие перейдут на противоположную сторону дороги, пишет s13.ru.
По словам подрядчика, ожидаемое время работы составит около двух месяцев по каждому из направлений. В результате работ могут возникнуть временные трудности при пересечении государственной границы и увеличение времени ожидания пограничных проверок.
Подробнее
C 2014 года www.amsrus.ru