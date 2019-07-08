На белорусско-польской границе ограничат движение

На белорусско-польской границе ограничат движение
Июль 08 12:07 2019

Реконструкция ближайшего к Гродно пункта пропуска “Брузги” завершена. Однако поляки за свою часть одного из важнейших погранпереходов между Беларусью и Евросоюзом взялись лишь в этом году.  В связи с этим им еще только предстоит проведение работ, требующих ограничения движения.

С 22 июля на пограничном переходе в Кузнице временно закроют направление на выезд из Польши в Беларусь. Это связано с дорожными работами на данном участке, который нужно расширить, как на сопредельной территории со стороны Гродненской области. После завершения работ на данном направлении, рабочие перейдут на противоположную сторону дороги, пишет s13.ru.

По словам подрядчика, ожидаемое время работы составит около двух месяцев по каждому из направлений. В результате работ могут возникнуть временные трудности при пересечении государственной границы и увеличение времени ожидания пограничных проверок.

Подробнее

На тему:

  Article "tagged" as:
БелоруссияграницаПольша
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

На российских дорогах появится цветная разметка

На российских дорогах появится цветная разметка 1

Hyundai и Kia выпустят пикапы на одной платформе

Hyundai и Kia выпустят пикапы на одной платформе 1

ЛДПР предложила уменьшить срок ОСАГО до 1 дня

ЛДПР предложила уменьшить срок ОСАГО до 1 дня 0