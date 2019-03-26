Автомобили будущего: подведены итоги пятого национального конкурса Toyota

В этом году в конкурсе «Автомобиль мечты» приняли участие около 6000 талантливых ребят со всей России и Белоруссии. Инициативу Toyota поддержали Департамент науки и образования, Министерства культуры РФ, профильные департаменты, комитеты и министерства Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области

На этапе предварительного отбора педагоги кафедры «Дизайн средств транспорта» МГХПА имени С. Г. Строганова изучили все креативные «автомобили будущего», присланные на конкурс. Шорт-лист из лучших рисунков традиционно оценивало экспертное жюри.

В 2019 году в состав жюри вошли «знаменитые мамы»: чемпионка финала Кубка мира по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева, мастер спорта международного класса по мотоспорту и участница «Дакара» Анастасия Нифонтова и профессиональный виндсерфер (входит в топ-5 райдеров мира) Ольга Раскина. Также работы оценивали профессионалы дизайна и мультипликации: известный промышленный дизайнер Владимир Пирожков, профессор кафедры «Дизайн средств транспорта» МГХПА имени С. Г. Строганова Олег Левин и знаменитый иллюстратор и аниматор Игорь Олейников.

«„Автомобиль мечты“ — это очень полезная история. Спасибо Toyota, что помогаете развивать творческий потенциал у ребят и закладываете важные ценности: любовь к окружающей среде и желание помогать незнакомым людям», — рассказала о конкурсе Ляйсан Утяшева.

«Я был дизайнером в компании Тойота целых 10 лет. И это очень интересно – рисовать автомобили, на которых люди потом ездят. Я вам советую рисовать не только машины, но любые средства, на которых мы будем передвигаться в будущем. То, чего ещё не существует, чтобы потом Тойота могла создать это», — отметил Владимир Пирожков.

Действительно, Тойота создает автомобили будущего уже сейчас. С 2015 года компания производит автомобили на топливных элементах, оснащенных новейшими экологическими технологиями и технологиями безопасности, а к Олимпийским играм – 2020 в Токио Toyota представит целый ряд средств новейшей мобильности. Среди них Toyota Concept-i – автомобиль, который определяет эмоции и предпочтения водителя и может вести разговор, используя искусственный интеллект, e-Palette – электромобиль следующего поколения, объединяющего облачные и беспилотные технологии и многие другие.

«Помните – ваши мечты создают будущее автомобильной отрасли», – обратился к юным победителям, вице-президент ООО «Тойота Мотор» Такаси Суито.

Призы традиционно вручались в нескольких номинациях. Помимо трех призовых мест, юные художники получили специальные награды за лучшие работы в номинациях «Защита окружающей среды» и «Президентский приз». Всего вручили 18 наград. Работы победителей отправлены в Японию для участия в отборе в финал международного конкурса «Автомобиль мечты».

Звезды были и среди юных победителей. Сразу два призовых места заняли братья из Тольятти: семейную победу отпраздновали 11-летний Николай Поляков и 14-летний Григорий Поляков. Уже второй раз в число призеров вошла 7-летняя Алиса Кушнир из Волосово: в прошлом году она заняла второе место в своей возрастной категории, а в этом — поднялась на верхнюю ступеньку пьедестала.

Увлекательным моментом торжественной церемонии стал разговор вице-президента с роботом Toyota Kirobo Mini. Крошечный робот, который помещается в ладони, обладает отличной памятью и способен не просто хранить информацию о прошлых событиях и запоминать предпочтения человека, но и вступать в беседу с пользователем.

Помимо торжественной части, Toyota приготовила для детей насыщенную развлекательную программу, в которую вошли мастер-классы по созданию автомобилей из гофрокартона, полигональных масок, сладкой ваты и многого другого. Больше всего дети, а впрочем, и их родители, оценили возможность раскрасить настоящий автомобиль Toyota RAV4 разноцветными фломастерами.