Автомобилистам готовят бонусы за безаварийную езду

Автомобилистам готовят бонусы за безаварийную езду
Ноябрь 10 18:11 2019

По информации от «Коммерсантъ», система поощрения аккуратных водителей может заработать в тестовом режиме в следующем году, заявил вице-премьер Максим Акимов. Он уточнил, что для этого не потребуется специального оборудования, но нормативную базу придется разрабатывать

«В экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить, я еще раз хочу сказать — в режиме тестирования»,— сказал господин Акимов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, регуляторную рамку для того, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, будет создавать сложнее.

Автомобилистам готовят бонусы за безаварийную езду. С их помощью водители смогут, например, оплачивать штрафы. С такой идеей выступил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, это должно стимулировать безопасное поведение на дорогах. Как будут оценивать стиль вождения, остается неясным.

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  Article "tagged" as:
Безаварийная ездаводителиоплата штрафов
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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2 комментария

  1. Грейс Вандир
    Ноябрь 10, 18:31 #1 Грейс Вандир

    Понятно, опять будут сосагу дорожать

  2. Олег Петухов
    Ноябрь 10, 18:52 #2 Олег Петухов

    “Бонус-малус” есть,теперь будет “Пенис-бонус”?

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