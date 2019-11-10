Автомобилистам готовят бонусы за безаварийную езду

По информации от «Коммерсантъ», система поощрения аккуратных водителей может заработать в тестовом режиме в следующем году, заявил вице-премьер Максим Акимов. Он уточнил, что для этого не потребуется специального оборудования, но нормативную базу придется разрабатывать

«В экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить, я еще раз хочу сказать — в режиме тестирования»,— сказал господин Акимов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, регуляторную рамку для того, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, будет создавать сложнее.

Автомобилистам готовят бонусы за безаварийную езду. С их помощью водители смогут, например, оплачивать штрафы. С такой идеей выступил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, это должно стимулировать безопасное поведение на дорогах. Как будут оценивать стиль вождения, остается неясным.