Беспилотные авто компании Uber за время испытаний попадали в ДТП 37 раз

Беспилотные авто компании Uber за время испытаний попадали в ДТП 37 раз
Ноябрь 07 11:11 2019

Национальное управление безопасности перевозок США (NTSB) опубликовало во вторник, 5 ноября, все документы, касающиеся расследования смертельного ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber в Аризоне в марте 2018 года. Из них стало известно, что за все время проведения тестовых испытаний (с сентября 2016 по март 2018 года) беспилотные авто компании Uber попадали в 37 аварий

В 33 случаях в беспилотные автомобили Uber врезались другие машины, сообщает «Коммерсантъ». В одном случае автомобиль Uber задел столбик, отделяющий велодорожку от проезжей части. А однажды сотруднику Uber, находящемуся в салоне беспилотного авто на случай внештатных ситуаций, пришлось резко повернуть в сторону, чтобы избежать столкновения с выехавшим на трассу велосипедистом. Однако в итоге автомобиль врезался в припаркованную неподалеку машину.

Что касается самого инцидента в Аризоне, то по предварительным итогам расследования NTSB в той аварии виновна система беспилотного пилотирования от Uber Technologies, которая не смогла вовремя идентифицировать пешехода. Она заметила женщину слишком поздно, всего за 1,2 секунды до столкновения, в тот момент, когда избежать ДТП было уже невозможно.

«В саму систему не был заложен сценарий с пешеходом, нарушающим правила перехода проезжей части»,— заявил американский регулятор.

При этом NTSB отмечает, что Uber прекратила тестирование своих беспилотных авто сразу после смертельного инцидента, а затем выпустила обновление своей системы беспилотного вождения. В новой версии автомобиль замечает пешехода за 88 м или 4,5 секунды до возможного столкновения.

Тестирования автономных автомобилей проходят и в России. С мая 2019 года на дорогах Москвы их эксплуатирует «Яндекс».

«За все время тестирования не было ни одного ДТП по вине нашего беспилотного автомобиля»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе «Яндекса».

Uber Taxi 1

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AMSRUS
AMSRUS

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