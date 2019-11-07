Беспилотные авто компании Uber за время испытаний попадали в ДТП 37 раз

В 33 случаях в беспилотные автомобили Uber врезались другие машины, сообщает «Коммерсантъ». В одном случае автомобиль Uber задел столбик, отделяющий велодорожку от проезжей части. А однажды сотруднику Uber, находящемуся в салоне беспилотного авто на случай внештатных ситуаций, пришлось резко повернуть в сторону, чтобы избежать столкновения с выехавшим на трассу велосипедистом. Однако в итоге автомобиль врезался в припаркованную неподалеку машину.
Что касается самого инцидента в Аризоне, то по предварительным итогам расследования NTSB в той аварии виновна система беспилотного пилотирования от Uber Technologies, которая не смогла вовремя идентифицировать пешехода. Она заметила женщину слишком поздно, всего за 1,2 секунды до столкновения, в тот момент, когда избежать ДТП было уже невозможно.
«В саму систему не был заложен сценарий с пешеходом, нарушающим правила перехода проезжей части»,— заявил американский регулятор.
При этом NTSB отмечает, что Uber прекратила тестирование своих беспилотных авто сразу после смертельного инцидента, а затем выпустила обновление своей системы беспилотного вождения. В новой версии автомобиль замечает пешехода за 88 м или 4,5 секунды до возможного столкновения.
Тестирования автономных автомобилей проходят и в России. С мая 2019 года на дорогах Москвы их эксплуатирует «Яндекс».
«За все время тестирования не было ни одного ДТП по вине нашего беспилотного автомобиля»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе «Яндекса».
C 2014 года www.amsrus.ru
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