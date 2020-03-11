Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в феврале 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 407,5 тыс. единиц. Это на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

Первенство на вторичном рынке страны по-прежнему принадлежит отечественной марке LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось почти четверть от общего объема (24,2%). В количественном выражении это составило 98,5 тыс. штук, что на 6,4% выше результата годичной давности. Лучшей среди иномарок остается японская Toyota, объем перепродаж которой в феврале составил 45,5 тыс. экземпляров (+11,5%). Третьим стал еще один бренд из Японии – Nissan, который продемонстрировал рост на 12,1% до 23,3 тыс. единиц.

В ТОП-5 также вошли корейские марки Hyundai (21,7 тыс. шт.) и KIA (20,7 тыс. шт.), показавшие максимальный в десятке лидеров рост (+19,2% и +24,6% соответственно).

Эксперты отмечают, что вся десятка лидеров, без исключения, демонстрирует положительную динамику вторичного рынка. Помимо упомянутых ранее «корейцев», рост свыше 15% показали также французский Renault (+18,7%) и немецкий Volkswagen (+16,4%).

Самой популярной моделью российского вторичного рынка в феврале 2020 года снова стал хэтчбек LADA 2114 «Самара». Объем его перепродаж составил почти 10 тыс. экземпляров, показав рост на 2%. Немного отстал от него Ford Focus с результатом 9,6 тыс. единиц (+6,6%).

Третью строчку занял Hyundai Solaris, объем вторичного рынка которого увеличился сразу на четверть (+25,1%) и достиг 8,3 тыс. машин. Замыкают первую пятерку KIA Rio (8,2 тыс. шт.; +31,5%) и LADA 2170 «Приора» (8,1 тыс. шт.; +1,4%).

Среди моделей, вошедших в ТОП-10, большинство (8 из 10) находятся «в плюсе». Наибольший рост рынка здесь демонстрируют KIA Rio (+31,5%) и Hyundai Solaris (+25,1%). А вот отрицательную динамику показали две отечественные модели – LADA 2107 (-1,4%) и LADA 2110 (-4,3%).

Отметим также, что по итогам двух первых месяцев 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 773,8 тыс. единиц. Это на 9,6% больше, чем за январь – февраль прошлого года.

ТОП-10 марок легковых автомобилей с пробегом в России в феврале 2020 года (шт.)

№ Марка Февраль 2020 Февраль 2019 Изм., % 2 мес. 2020 2 мес. 2019 Изм., % 1 LADA 98 542 92 649 6,4 187 380 176 302 6,3 2 TOYOTA 45 527 40 848 11,5 87 040 79 541 9,4 3 NISSAN 23 344 20 831 12,1 44 460 40 472 9,9 4 HYUNDAI 21 687 18 201 19,2 41 058 35 141 16,8 5 KIA 20 694 16 602 24,6 39 150 31 905 22,7 6 CHEVROLET 17 749 16 431 8,0 33 547 31 608 6,1 7 VOLKSWAGEN 16 917 14 537 16,4 31 935 28 347 12,7 8 RENAULT 15 906 13 399 18,7 30 401 26 102 16,5 9 FORD 15 418 14 461 6,6 29 542 27 862 6,0 10 MITSUBISHI 12 188 11 189 8,9 23 231 21 979 5,7 Всего по России 407 455 366 802 11,1 773 830 706 145 9,6

ТОП-10 моделей легковых автомобилей с пробегом в России в феврале 2020 года (шт.)

№ Модель Февраль 2020 Февраль 2019 Изм., % 2 мес. 2020 2 мес. 2019 Изм., % 1 LADA 2114 9 982 9 790 2,0 19 042 18 697 1,9 2 FORD FOCUS 9 633 9 040 6,6 18 434 17 430 5,8 3 HYUNDAI SOLARIS 8 301 6 634 25,1 15 803 12 697 24,5 4 KIA RIO 8 153 6 198 31,5 15 368 11 883 29,3 5 LADA 2170 8 059 7 948 1,4 15 675 14 995 4,5 6 LADA 2107 7 807 7 916 -1,4 14 820 14 939 -0,8 7 TOYOTA COROLLA 7 788 7 033 10,7 14 663 13 609 7,7 8 LADA 4X4 7 227 6 667 8,4 13 462 12 862 4,7 9 LADA 2110 6 870 7 181 -4,3 13 056 13 506 -3,3 10 LADA 2190 6 365 5 454 16,7 12 278 10 403 18,0 Всего по России 407 455 366 802 11,1 773 830 706 145 9,6

Источник АВТОСТАТ.