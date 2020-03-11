Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в феврале 2020 года

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в феврале 2020 года
11 марта 16:11 2020

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 407,5 тыс. единиц. Это на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

Первенство на вторичном рынке страны по-прежнему принадлежит отечественной марке LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось почти четверть от общего объема (24,2%). В количественном выражении это составило 98,5 тыс. штук, что на 6,4% выше результата годичной давности. Лучшей среди иномарок остается японская Toyota, объем перепродаж которой в феврале составил 45,5 тыс. экземпляров (+11,5%). Третьим стал еще один бренд из Японии – Nissan, который продемонстрировал рост на 12,1% до 23,3 тыс. единиц.

В ТОП-5 также вошли корейские марки Hyundai (21,7 тыс. шт.) и KIA (20,7 тыс. шт.), показавшие максимальный в десятке лидеров рост (+19,2% и +24,6% соответственно).

Эксперты отмечают, что вся десятка лидеров, без исключения, демонстрирует положительную динамику вторичного рынка. Помимо упомянутых ранее «корейцев», рост свыше 15% показали также французский Renault (+18,7%) и немецкий Volkswagen (+16,4%).

Самой популярной моделью российского вторичного рынка в феврале 2020 года снова стал хэтчбек LADA 2114 «Самара». Объем его перепродаж составил почти 10 тыс. экземпляров, показав рост на 2%. Немного отстал от него Ford Focus с результатом 9,6 тыс. единиц (+6,6%).

Hyundai Solaris 2017

Hyundai Solaris

Третью строчку занял Hyundai Solaris, объем вторичного рынка которого увеличился сразу на четверть (+25,1%) и достиг 8,3 тыс. машин. Замыкают первую пятерку KIA Rio (8,2 тыс. шт.; +31,5%) и LADA 2170 «Приора» (8,1 тыс. шт.; +1,4%).

Среди моделей, вошедших в ТОП-10, большинство (8 из 10) находятся «в плюсе». Наибольший рост рынка здесь демонстрируют KIA Rio (+31,5%) и Hyundai Solaris (+25,1%). А вот отрицательную динамику показали две отечественные модели – LADA 2107 (-1,4%) и LADA 2110 (-4,3%).

Отметим также, что по итогам двух первых месяцев 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 773,8 тыс. единиц. Это на 9,6% больше, чем за январь – февраль прошлого года.

ТОП-10 марок легковых автомобилей с пробегом в России в феврале 2020 года (шт.)

МаркаФевраль 2020Февраль 2019Изм., %2 мес. 20202 мес. 2019Изм., %
1LADA98 54292 6496,4187 380176 3026,3
2TOYOTA45 52740 84811,587 04079 5419,4
3NISSAN23 34420 83112,144 46040 4729,9
4HYUNDAI21 68718 20119,241 05835 14116,8
5KIA20 69416 60224,639 15031 90522,7
6CHEVROLET17 74916 4318,033 54731 6086,1
7VOLKSWAGEN16 91714 53716,431 93528 34712,7
8RENAULT15 90613 39918,730 40126 10216,5
9FORD15 41814 4616,629 54227 8626,0
10MITSUBISHI12 18811 1898,923 23121 9795,7
Всего по России407 455366 80211,1773 830706 1459,6

ТОП-10 моделей легковых автомобилей с пробегом в России в феврале 2020 года (шт.)

МодельФевраль 2020Февраль 2019Изм., %2 мес. 20202 мес. 2019Изм., %
1LADA 21149 9829 7902,019 04218 6971,9
2FORD FOCUS9 6339 0406,618 43417 4305,8
3HYUNDAI SOLARIS8 3016 63425,115 80312 69724,5
4KIA RIO8 1536 19831,515 36811 88329,3
5LADA 21708 0597 9481,415 67514 9954,5
6LADA 21077 8077 916-1,414 82014 939-0,8
7TOYOTA COROLLA7 7887 03310,714 66313 6097,7
8LADA 4X47 2276 6678,413 46212 8624,7
9LADA 21106 8707 181-4,313 05613 506-3,3
10LADA 21906 3655 45416,712 27810 40318,0
Всего по России407 455366 80211,1773 830706 1459,6

Источник АВТОСТАТ.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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