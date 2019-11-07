Bentley и Graf von Faber-Castell представляют новую эксклюзивную коллекцию роскошных письменных инструментов

Bentley Motors и Graf von Faber-Castell представляют эксклюзивную коллекцию пишущих инструментов

Новая серия Ebony сочетает в себе роскошь натуральных материалов и высочайшее мастерство исполнения

Поклонники автомобильной эстетики и изысканной каллиграфии оценят неповторимый дизайн каждого предмета уникальной коллекции

Три эксклюзивных пишущих инструмента являются воплощением роскоши и функциональности

Bentley Motors и Graf von Faber-Castell представляют новую эксклюзивную коллекцию роскошных письменных инструментов. Непревзойденное мастерство и элегантный дизайн объединили две компании, чтобы подарить исключительные впечатления: возьмите ручку и создайте свой план путешествий на 2020 год

Сотрудничество двух брендов, которое в 2018 году оформилось в партнерство, продолжается новой коллекцией, объединяющей первые и ограниченные серии, выпуск которых приурочен к столетнему юбилею Bentley в 2019 году. Коллекционные ручки станут отличным подарком или помогут внести завершающий штрих в открытки с вашего отдыха.

Изысканные материалы, такие как натуральное дерево, обработаны с использованием сложных передовых методик и технологий, чтобы впечатлить взыскательных клиентов. В оформлении интерьеров автомобилей Bentley используется экологически безопасная и искусная отделка шпоном натурального дерева, который является одной из уникальных особенностей ДНК британского бренда.

Graf von Faber-Castell полностью разделяет ценности своего британского партнера. Именитый производитель роскошных пишущих инструментов из расположенного недалеко от Нюрнберга городка Штейн всегда уделял особое внимание художественному мастерству и тщательному подбору натуральных материалов. Ценные породы дерева стали неотъемлемой частью новой коллекции: естественный рисунок неповторимой текстуры материала подчеркивает эксклюзивный дизайн ручек и гарантирует уникальный опыт.

В новой коллекции Graf von Faber-Castell, созданной специально для Bentley, представлены перьевые, гелевые и шариковые ручки, каждая из которых призвана подарить исключительное удовольствие от письма. Корпус каждой ручки создан с особой тщательностью и выполнен из одного из самых дорогостоящих и прочных материалов в мире – эбенового дерева. Естественные различия слегка текстурированных эбеновых элементов корпуса придают каждой ручке индивидуальный характер: владелец легко узнает свой пишущий инструмент.

Все металлические детали, которыми декорированы ручки из новой эксклюзивной коллекции, покрыты платиной. Кроме того, перьевые ручки получили перо из 18-каратного золота. Кончик пера, изготовленный из иридия, обеспечивает плавность и изысканность письма, а также гарантирует выдающееся качество – каждый элемент индивидуально подгоняется вручную.

Необходимо выполнить более 100 операций, большинство из них без использования оборудования, чтобы добиться идеального сочетания жесткости, упругости и эластичности кончика пера. Именно поэтому ощущения во время письма эксклюзивной перьевой ручкой не сравнятся ни с чем.

Тщательно продуманное тонкое рифление ручек уникальной коллекции пишущих инструментов перекликается с легендарной ромбовидной прострочкой британского бренда. Натуральный шпон, украшающий интерьеры автомобилей Bentley, стал источником вдохновения при оформлении корпуса ручки: черные матовые элементы из массива покрывает натуральный лак, который позволяет подчеркнуть неповторимую текстуру натурального материала. Эбеновое дерево является одной из самых ценных пород в мире, поэтому для изготовления корпуса пишущих инструментов используются остающиеся от производства музыкальных инструментов части.