Хэмилтон предъявил высокие финансовые требования к новому контракту

Хэмилтон предъявил высокие финансовые требования к новому контракту
27 января 17:11 2020

Льюис Хэмилтон и Mercedes пока не могут согласовать финансовую часть нового контракта

Как сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport, британец хочет заключить новый двухлетний контракт, по которому будет зарабатывать 66 млн долларов в год. В свою очередь, Mercedes пока не предлагает шестикратному чемпиону мира более $ 50 млн.

По неофициальным данным, нынешний контракт Хэмилтона подразумевает зарплату в 42 миллиона евро в год, что равняется примерно 46,3 миллионам долларов.

Нынешний контракт Хэмилтона с командой истекает по окончании сезона-2020, как и у его напарника Валттери Боттаса. Ранее сообщалось, что Хэмилтон встречался с президентом Ferrari Джоном Элканном и может продолжить карьеру в Скудерии.

В свою очередь, заменить Хэмилтона в Mercedes может Даниэль Риккардо, который, по слухам, готов покинуть Renault в конце года. Как сообщает испанская газета AS, заменить австралийца в Энстоуне может Фернандо Алонсо, который проводит второй год вне Формулы 1.

На данный момент лишь два пилота топ-команд имеют контракты на 2021 год. Это Шарль Леклер в Ferrari и Макс Ферстаппен в Red Bull.

Источник Motorsport.

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  Article "tagged" as:
F1MercedesЛьюис Хэмилтон
  Категории:
НовостиСпорт
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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