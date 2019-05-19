LG Electronics и RaceRoom Russia проводят киберспортивный гоночный чемпионат «LADA e-Championship 2019»

LG Electronics и RaceRoom Russia проводят киберспортивный гоночный чемпионат «LADA e-Championship 2019»
Май 19 16:04 2019

Партнерская программа между LG Electronics и RaceRoom Russia продолжается в рамках виртуального гоночного чемпионата в самом престижном и мощном классе машин «Туринг» – LADA e-Championship 2019.

Это событие – отправная точка большого сотрудничества между компаниями на Российском рынке: все участники чемпионата будут соревноваться на машинах Lada Vesta TCR. Это первый седан отечественного производства, подготовленный согласно техническому регламенту TCR. Первый этап соревнований показал большую вовлеченность киберспортсменов и увеличение активности со стороны участников. Второй тур пройдет на виртуальной трассе Slovakia Ring.

Чемпионат пройдет в два отборочных зачета – онлайн и офлайн. Календарь виртуального чемпионата синхронизирован с чемпионатом РСКГ, поэтому отбор участников будет проходить в течение нескольких месяцев.

Все призеры офлайн части виртуального чемпионата на этапах РСКГ, а также 21 участник по результатам всех 7 онлайн этапов получат приглашения в Гранд-финал, который пройдет в Москве в октябре этого года. Они сразятся между собой в очной борьбе на арене Cyberspace, принимающей многие киберспортивные турниры. Финалисты, занявшие первое и второе место в Гранд-финале приглашаются в команду RaceRoom Russia для подготовки и участия в финале мирового виртуального чемпионата eSports WTCR, который состоится 13-15 декабря на Гран-При Малайзии реальной гоночной серии WTCR. Участники будут бороться за звание виртуальных чемпионов мира как в личном, так и в командном зачете.

Принять участие может каждый, вне зависимости от возраста, географической принадлежности и абсолютно бесплатно.

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AMSRUS
AMSRUS

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